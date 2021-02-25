墾丁農路變大型水泥軌道 環團批「既醜又不安全」

墾丁國家公園鵝鑾鼻風吹砂通往船帆石的黃土農路，雨後道路易泥濘積水，當地居民反映改善，環保團體和墾管處向施工的水保局建議積水處舖碎石級配，盡量保持原地貌改善，水保單位卻做出雙向混凝土車道、中央保持原貌的道路，因中央黃土遇雨流失後形成凸起的雙車道，挨批「既醜又不安全」；墾管處說，這是對環境相對友善工法，會和施工單位討論改善高低落差，避免行車危險。

該條農路是農委會恆春畜產試驗所墾丁牧場常用的通行道路，也是風吹砂通往船帆石的便道，鄉野小徑景致優美，吸引單車族造訪，因部分低漥路段在雨後易泥濘積水，為方便通行，居民去年向水保局反映改善，施工單位原計畫使用全水泥或柏油鋪面，環保團體和墾管處溝通後，決定改採兼顧友善環境和便利行車的方式施作。

長100多公尺小型農路改善工月前開放通行，有人發現改為寬1公尺的雙向水泥車道，道路中央及兩側是原來的黃土，遇雨呈現流失下陷，水泥車道與路邊黃土地落差最多達50公分，體驗的單車騎士相互提醒要小心騎，若不小心「犁田」，恐摔得不輕。

「有如兩條超大的水泥軌道，既醜又不安全！」環團律師張怡說，環團建議農路低窪處舖級配就好，盡量保持原地貌改善，卻有民代跟水保局官員堅持用水泥，產生高低落差後，後續會摔慘用路人。鵝鑾里民說，看到條怪異的道路著實傻眼，但至少不會在有道路泥濘塌陷狀況，不滿意也只能接受