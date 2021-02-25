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小三通暫停受衝擊 林佳龍助金門拚國旅

中央社 / 金門縣25日電

交通部長林佳龍今天表示，兩岸小三通關閉對以觀光為主的金門帶來極大衝擊，但小三通涉及疫情和兩岸政策，現階段以推動國旅，鼓勵民眾到金門旅遊，全力支持金門拚觀光。

林佳龍今天到金門視察金門大橋工程進度，見證深槽區第一塊上構節塊合攏的歷史時刻。林佳龍並提到，由於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情，兩岸小三通暫停，他明白這會減少金門稅收，對高度倚賴觀光的金門而言是很嚴峻的考驗，但小三通涉及疫情和兩岸政策，必須配合中央疫情指揮中心專業的判斷。

林佳龍表示，期待金門大橋年底能如期通車，相信通車後，全世界的觀光客為金門帶來發展，指日可待。國旅部分，交通部全力支持金門拚觀光。

除了視察金門大橋，林佳龍表示，今年台灣燈會因疫情停辦，交通部「化整為零」，將其中兩個燈區移到金門展出，這也是台灣燈會首次在離島展出。林佳龍說，金門極具觀光特色，只要把交通做好，未來燈會常態化後，一定可以會金門帶來更多觀光客。

林佳龍表示，會向台灣地區民眾極力推薦來金門旅遊、消費，幫忙金門撐過這個最辛苦的時刻。

對於金門大橋，林佳龍表示，2年前擔任交通部長之初視察金門大橋時進度只有3成，今天已到達87%，真的是「一眠大一寸」；而搭機來金從空中俯瞰已看到金門大橋成型，視覺上也感覺大小金門都已連在一起。

林佳龍表示，金門大橋能夠走到今天，代表台灣海事工程國家隊技術領先，交通部會配合未來金門大橋七分觀光、三分交通的發展方向超前部署，全力支持想做事、會做事的縣府團隊。

金門大橋 林佳龍 疫情

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