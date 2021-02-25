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陳其邁接招！議會大會施政報告後黨團質詢增為各20分

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市議會程序委員會今天將市長施政報告後黨團質詢時間恢復到各20分鐘。圖／高雄市議會提供
高雄市議會程序委員會今天將市長施政報告後黨團質詢時間恢復到各20分鐘。圖／高雄市議會提供

高雄市議會今天召開程序委員會，確定第5次定期大會4月8日起到6月16日進行70天，其中排了4場專案報告，但是不是由市長陳其邁率相關局處報告還未定；去年5月間召開的第3次定期大會將市長施政報告後的黨團質詢定為每個黨團10分鐘，今天程序委員會增為每黨團20分鐘，但施政報告後議員個人質詢時間仍維持每人10分鐘。

今天的程序委員會議由議長曾麗燕主持，包括副議長陸淑美、無黨團結聯盟朱信強（總召）、陳善慧、國民黨團蔡武宏（總召）、黃香菽、劉德林、民進黨團鄭光峰（總召）、韓賜村等議員與會。

程序委員會通過第5次定期大會議事日程表草案，自4月8日至6月16日開議，重要議程包括市長施政報告與質詢、部門業務報告與質詢、市政總質詢及專案報告。

第5次定期大會排定的專案報告有4項，包括亞洲新灣區開發案、高雄市政府組織再造、捷運路網後續規劃(含輕軌及捷運黃線)和空汙防制作為等。

去年5月1日，程序委員會議決第3次定期大會市長施政報告之後的質詢，各黨團可用時間從原來的20分鐘縮短為10分鐘，今天的程序委員會增為20分鐘。高雄市議會第3次定期大會是前市長韓國瑜主政高雄列席的最後一次定期大會，只來得及做施政報告，去年6月6日罷免投票之後即卸職，未及接受總質詢。

劉德林建議市長施政報告增加議員個人質詢時間為15分鐘，經討論後仍維持原10分鐘，黨團質詢時間則由原10分鐘調整為20分鐘。

高雄市 捷運 人質

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