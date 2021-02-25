陳其邁接招！議會大會施政報告後黨團質詢增為各20分

高雄市議會今天召開程序委員會，確定第5次定期大會4月8日起到6月16日進行70天，其中排了4場專案報告，但是不是由市長陳其邁率相關局處報告還未定；去年5月間召開的第3次定期大會將市長施政報告後的黨團質詢定為每個黨團10分鐘，今天程序委員會增為每黨團20分鐘，但施政報告後議員個人質詢時間仍維持每人10分鐘。

今天的程序委員會議由議長曾麗燕主持，包括副議長陸淑美、無黨團結聯盟朱信強（總召）、陳善慧、國民黨團蔡武宏（總召）、黃香菽、劉德林、民進黨團鄭光峰（總召）、韓賜村等議員與會。

程序委員會通過第5次定期大會議事日程表草案，自4月8日至6月16日開議，重要議程包括市長施政報告與質詢、部門業務報告與質詢、市政總質詢及專案報告。

第5次定期大會排定的專案報告有4項，包括亞洲新灣區開發案、高雄市政府組織再造、捷運路網後續規劃(含輕軌及捷運黃線)和空汙防制作為等。

去年5月1日，程序委員會議決第3次定期大會市長施政報告之後的質詢，各黨團可用時間從原來的20分鐘縮短為10分鐘，今天的程序委員會增為20分鐘。高雄市議會第3次定期大會是前市長韓國瑜主政高雄列席的最後一次定期大會，只來得及做施政報告，去年6月6日罷免投票之後即卸職，未及接受總質詢。

劉德林建議市長施政報告增加議員個人質詢時間為15分鐘，經討論後仍維持原10分鐘，黨團質詢時間則由原10分鐘調整為20分鐘。