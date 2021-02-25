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228連假 增開高鐵左營到台東轉運站路線

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
今年228連假有3天，客運增開預約制的「0999高鐵左營站直達台東轉運站」臨時路線，另也有多項搭乘優惠。圖／高雄區監理所提供
今年228連假有3天，客運增開預約制的「0999高鐵左營站直達台東轉運站」臨時路線，另也有多項搭乘優惠。圖／高雄區監理所提供

今年228連假有3天，高雄區監理所表示，此次連假協調業者增開採預約制的「0999高鐵左營站直達台東轉運站」臨時路線，個人來回票優惠價650元，憑票根可兌換台東美食伴手禮及租車折價；另90條國道客運也有票價85折等優惠。

高雄區監理所表示，此次連假特別協調客運業者增開預約制的「0999高鐵左營站直達台東轉運站」臨時路線，個人來回票優惠價只要650元，憑票根還可兌換台東美食伴手禮及租車折價優惠。

另在2月26日至3月1日期間，也持續實施多項公共運輸票價優惠措施，包括搭乘90條國道客運享票價85折或平日票價優惠、全票者持電子票證乘坐43條「台灣好行」路線享半價優惠。

此外，乘坐國道客運、高鐵或火車後「刷卡轉乘」當地客運有基本里程22元或一段票免費優惠，東部地區長途客運也有來回票優惠暨租車折價等優惠，希望民眾返鄉出遊多利用大眾運輸工具，避免塞車。

高雄區監理所也建議民眾，連假優惠及轉乘資訊可至公路客運業者網站、交通部公路總局「疏運資訊」及高雄區監理所「公共運輸疏運專區」等網頁查詢，或下載「iBus_公路客運」手機APP即時查詢客運路線資訊及預估到站時間。也提醒民眾乘車出入大眾運輸場所及車廂應全程佩戴口罩。

國道客運 連假 票價

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