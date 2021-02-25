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林佳龍再度見證金門大橋的重要時刻 預告還會再來

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
交通部長林佳龍今天再度蒞金見證大橋深槽區上構邊橋閉合。圖／縣府提供
交通部長林佳龍今天再度蒞金見證大橋深槽區上構邊橋閉合。圖／縣府提供

繼去年6月到金門參與大橋工程節塊吊裝儀式，交通部長林佳龍今天再度蒞金見證大橋深槽區上構邊橋閉合，並下場施作「濕接縫抹平」，象徵工程正式跨過深槽區上部結構施工的重要里程碑，林佳龍表示，從空中看下來，金門大橋已經成型，看著金門大橋，一暝大一吋，應該是一天大一公尺，也指日可待，力拼今年年底如期如質完成金門大橋，並於明年通車。

金門大橋工程為國內最具挑戰性的橋梁工程，經過施工團隊努力下，此次工程已逐步克服偏遠離島地理區位、花崗岩堅硬地質條件、強勁海流、常態性的季節強風、6米潮差、施工資源缺乏及海上高腐蝕環境等困難條件，於今天完成合攏大金邊橋P50至P51上構節塊，主橋工進也已經推展到P48橋塔施工。

林佳龍今天偕同交通部路政司副司長張舜清、高公局局長趙興華等人再度來到大橋，並在金門縣長楊鎮浯、縣府秘書長陳朝金等人的陪同下登上P50橋墩，為上構閉合澆灌水泥，進行「濕接縫抹平」，現場隨即響起一陣掌聲。

林佳龍說，很開心看到金門大橋工程進度都很順利，特別在疫情嚴峻的這個時刻，工程進度已經到達百分之87，他提及，在他當交通部長的時候，那時候工程應該是大概不到3成，一路走來，看著金門大橋，即將要完工，大家都很拼，希望趕在年底前完工，林佳龍也提醒，還是要以安全為第一，不要給自己太大壓力，工程的安全是最重要。

林佳龍表示，今天是一個重要的里程碑，在深槽區第一塊上構閉合，也看到大小金，在視覺上幾乎都已經連在一起，金門大橋能夠推動到今天，有說不完的故事，工程團隊一路走來都是抱著一種開創的精神，很有挑戰性，這個過程也都有記錄下來，他自己也有自拍留做紀念；他也提及，蔡總統也很關心工程進度，回去會將進度跟總統、院長報告。

林佳龍強調，金門大橋能夠走到今天，也代表台灣對海事工程產業，在工程技術上的領先，甚至過程中有一些國際參與團隊都退場，我們還是有辦法把它完成，真的是一個海事工程，橋樑建設的非常好的一個國家隊。他也提及，未來會配合楊縣長的「七分觀光，三分交通」規劃，全力支持。

楊鎮浯則感謝林部長已6次親臨大橋包含興達港，5次親臨金門的工區，他說部長的態度就代表中央、代表高公局對這座橋的態度，部長對這座橋的重視，也具體反映在每一位參與其中的伙伴們，以及具體呈現在這座橋順利的往前推動的成果。

楊鎮浯也指出，希望年底能在大橋端辦跨年晚會，到時候配合燈光煙火，大家一起迎接嶄新的跨年。

金門大橋CJ02-2C標接續工程前於105年11月28日由東丕營造以59億5,385萬元得標，於105年12月28日開工起計工期，預定民國110年12月完工通車，最新截至110年2月20日，預定工程進度90.57%，實際工程進度87.07%，進度比較-3.50%。目前本工程全力推展深槽區墩柱、橋塔施工與上構節塊生產及吊裝作業。

交通部長林佳龍（右二）今天與金門縣長楊鎮浯（左二）等人為閉合工程「濕接縫抹平」，象徵另一里程碑。圖／縣府提供
交通部長林佳龍（右二）今天與金門縣長楊鎮浯（左二）等人為閉合工程「濕接縫抹平」，象徵另一里程碑。圖／縣府提供
交通部長林佳龍今天再度蒞金見證大橋深槽區上構邊橋閉合，並再度自拍紀錄這個歷史時刻。記者蔡家蓁／攝影
交通部長林佳龍今天再度蒞金見證大橋深槽區上構邊橋閉合，並再度自拍紀錄這個歷史時刻。記者蔡家蓁／攝影
交通部長林佳龍今天再度蒞金視察金門大橋，並多次撫摸著橋墩說，這個水泥鋪設的非常滑順。記者蔡家蓁／攝影
交通部長林佳龍今天再度蒞金視察金門大橋，並多次撫摸著橋墩說，這個水泥鋪設的非常滑順。記者蔡家蓁／攝影
交通部長林佳龍今天再度蒞金見證大橋深槽區上構邊橋閉合，他開心的跟工程團隊打招呼。記者蔡家蓁／攝影
交通部長林佳龍今天再度蒞金見證大橋深槽區上構邊橋閉合，他開心的跟工程團隊打招呼。記者蔡家蓁／攝影

金門大橋 林佳龍 楊鎮浯

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