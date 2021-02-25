到勝利星村開Party 寫生、攝影與實境遊戲等你來報名

為屏東勝利星村創意生活園區留下最美風景，屏東縣府從3月起舉辦「藝起×派對」藝術嘉年華，還有適合青少年玩家探索的實境遊戲，透過飛行故事指引，重回歷史現場尋寶。

號稱全台最美文創園區的屏東勝利星村，有眷村懷舊與現代文創結合風情，繼春節期間聚集人潮盛況，隨著疫情趨緩，3月起將陸續推出文創市集等多元主題活動。

屏東勝利星村在3月13日舉辦「藝起×派對」寫生攝影比賽，分寫生組、創意組及攝影組，凡園區內的人文地景、店家、建築特色皆為創作題材，鼓勵大家參與活動揮灑創意，也透過創作過程，從園區不同角度發掘蘊藏的生活美學。

文化處指出，寫生比賽在2月26日中午12點開放網路報名，收件至3月5日止，攝影比賽網路投件從3月1日起至3月15日，也可在13日活動當天現場報名，入選者可獲禮券獎勵，得獎作品預計3月27日起在勝利星村及屏東美術館聯合展出。報名資訊可上文化處官網或勝利星村 V.I.P Zone臉書查詢。

文化處設計以「眷村飛行故事」為發想，結合景點探索與團隊解謎的戶外實境遊戲《星村迷航》，限定10到15歲青少年玩家體驗，現場解謎的樂趣，感受勝利星村自日治時期至今，多元文化層疊的深厚歷史底蘊，實境遊戲在2月26日上午10時開放線上報名，3月6日起每周六、日各一場。