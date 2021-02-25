屏東縣民公園開放 環保局強力取締工業區排污水
位於屏東市殺蛇溪河畔的縣民公園月初開放，水岸公園吸引人潮，縣府為確保殺蛇溪水質，不影響遊憩品質，最近稽查上游屏東工業區廠商污水排放，有3家廠商違法，各被罰3萬元。
縣政府環保局表示，為保護殺蛇溪水質，讓縣民公園的休憩品質不受影響，過年期間環保局稽查人員犧牲假期加班巡查殺蛇溪，分別查獲3家工廠排放乳白色廢水、油脂廢水及紅褐色廢水，都是未經過妥善處理後排放。
這3家違法排放污水廠商，環保局都依違反水污染防治法規定裁罰新台幣3萬元以上罰鍰。
環保局表示，在縣府與工業區多次要求、協商下，工業區管理單位在民國108年底辦理專用污水處理廠發包作業，目前還在施工建造中，預定今年8月完工，並於12月前完成試車，到時工業區廠商產生的廢水就能妥善收集處理，解決工業區廢水排放問題。
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