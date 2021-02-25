抗議！屏東萬丹老住戶憂心隔壁農地成養鴨場恐帶來汙染

屏東縣萬丹鄉竹林與四維村交界附近，張姓地主將設置養鴨場，附近居民憂心忡忡，住40多年的老住戶75歲周順發、周黃葉夫妻倆憂心忡忡，今天頭綁抗議白布條，在自家門口與居民一起抗議，擔心設置養鴨場帶來汙染，很煩惱，業者都沒和居民溝通。張姓地主稱，這裡是要種綠電，綠電下方養鴨。縣府打臉業者，縣府僅核發農業用地作農業設施容許使用同意書與核發建照，業者尚未提出畜牧場登記申請，更遑論附設的綠電設施。

萬丹鄉竹林村住40多年的老住戶75歲的周順發、周黃葉夫妻倆憂心忡忡說，隔壁農地要蓋養鴨場，「很煩惱」，會帶來汙染，住家又使用地下水，擔心廢汙水影響水質，業者都沒跟他們溝通。

居民高喊「抗議！養鴨業者滾出萬丹鄉！維新路還我乾淨環境、不要汙染」，萬丹鄉四維社區理事長簡阿宗說，業者都不跟居民溝通，就開始圍籬，「一定抗議到底」，業者要蓋的地點剛好是四維、竹林交界。

地主張先生電訪說，這裡要做綠能，下方養鴨，縣府建照都核發，面積兩邊加起來1甲多。

屏東縣府農業處指出，該案土地面積共1萬7185平方公尺，農業處、城鄉發展處在2019年8月、7月核發「農業用地作農業設施容許使用同意書」，設施用途，養鴨1萬5500隻，設施細目：鴨舍、水池、管理室、飼料調配室、堆肥舍、汙水處理設施及圍牆等，2020年9月4日核發建築執照，目前業者未向縣府提出畜牧場登記的申請，後續畜牧場登記審查將涉及汙水排放等相關審查項目，須由環保等相關主管機關作實質審查通過才能據以核發登記證。