高雄這些社福機構慶元宵猜燈謎 加入濃濃關懷與溫暖

明天就是元宵節，高雄市社會局無障礙之家提早在今天為憨兒舉辦元宵及慶生會，教憨兒搓元宵，社會局老人公寓則為老人家設計燈謎，特別用毛筆字手寫燈謎，讓整個活動看起來更溫暖。

高市經發局明（26日）在全市22個商圈加送高雄今年的小提燈，前往打卡或消費滿額就可以兌換，數量有限，送完為止。不過，各商圈活動兌換時間及方式不同，經發局長廖泰翔建議民眾洽各商圈查詢。

無障礙之家主任陳桂英表示，今年的元宵節活動，不是工作人員自己發想，是透過教保員和憨兒討論之後發想而成，高齡專區的「元宵搓元宵」團體創意拼貼畫，就是憨兒阿土想要玩手作黏貼的想法而來。

陳桂英表示，無障礙之家服務對象因家庭因素，未必每個人都能返家過年和過元宵，透過元宵活動，希望讓憨兒感受年節氣氛及家的溫馨。

鳳山老人公寓崧鶴樓的元宵燈謎特別用書法書寫，不是用電腦打字。主任楊士明說，雖然電腦打字、列印很方便，又很快速，但和手寫毛筆字比起來，「冷」的了一點，怎麼看還是手寫毛筆字看起來溫暖、有人情味，所以老人公寓的很多活動，都用毛筆字書寫，燈謎更無例外。