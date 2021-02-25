屏東辦藝術嘉年華 勝利星村探索眷村飛行故事

屏東勝利星村在春節連假吸引人潮，縣府文化處乘勝追擊，將從3月起辦「藝起X派對」藝術嘉年華，舉辦寫生、攝影比賽，並辦實境遊戲開放青少年報名探索眷村裡的飛行故事。

屏東縣政府文化處表示，繼春節連假人潮盛況，隨著武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，從3月起將陸續推出文創市集等多元主題活動，3月13日舉辦「藝起X派對」寫生、攝影活動，比賽分為寫生組、創意組及攝影組。

寫生比賽於2月26日中午12時開放網路報名，收件至3月5日止，攝影比賽網路投件自3月1日起至3月15日，也可在13日活動當天現場報名，得獎作品預計3月27日起於勝利星村及屏東美術館聯合展出。

文化處也設計一款以「眷村飛行故事」為發想，結合景點探索與團隊解謎的戶外實境遊戲「星村迷航」，限定10歲至15歲青少年玩家體驗，在現場解謎的樂趣中，探索勝利星村自日治時期至今的飛行故事，明天上午10時開放線上報名，3月6日起每週六、日各一場。

文化處長吳明榮說，勝利星村是一個適合全齡造訪的園區，每個年齡層都能在這裡找到屬於他們的生活經驗，像是長輩懷念的眷味美食、文青喜歡的手作文創，或是必訪的獨立書店，希望藉由各項活動的擾動，活化文化資產，也讓來這裡遊賞的遊客與園區有更緊密的記憶連結。