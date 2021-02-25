牡丹水庫蓄水6成 屏東7月前供水無虞
南部水情吃緊，位於國境之南的屏東縣因每天用水量少，沒有缺水問題，南區水資源局副局長鄒漢貴表示，屏東用水可正常供應到7月。
西部各大主要水庫集水區近期累積降雨量創歷史新低，多座水庫蓄水率不足2成，供應大高雄區的高屏溪攔河堰平均流量創營運22年來的新低，高雄今天起進入減壓供水。隔鄰的屏東縣民眾擔心屏東也有缺水危機，尤其恆春半島是觀光區，業者更擔心水情影響觀光。
南區水資源局副局長鄒漢貴表示，目前牡丹水庫蓄水率仍高達61%，保持有效水量約1620萬噸儲水，以屏東縣一天用水量10多萬噸計算，可供應160天以上，至少供應到7月沒有問題；而屏東北區地下水源豐沛，同樣可以不用擔心。
鄒漢貴說，屏東能夠用水無虞，主要是人口少、工廠不多，用水量少，相對於高雄市一天要150萬噸用水、台南市一天100萬噸，屏東縣一天只需10多萬噸，也讓屏東在乾旱季節能夠免於無水可用的恐慌。
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