目標4千未登工廠申請登記 高市經發局4月設專案辦公室

為輔導未登記工廠申請登記，高雄市經濟發展局今天宣布，除了既有的輔導機制外，4月間會成立「特定工廠登記辦公室」，希望今年輔導4千家未登工廠提出申請。

經發局表示，工廠管理輔導法修正後規定，2016年5月19日前既存低汙染未登記工廠者，業者需自2020年3月20日起的2年內申請納管、3年內提出改善計畫，並經核定後2年內依計畫完成改善、10年內取得特定工廠登記，合計公告實施後20年內取得土地及建築物合法使用並完成工廠登記，全面落實工廠納管；非屬低汙染的52種產業及2種製程者，則需於今年3月19日前申請轉型、遷廠或關廠；此外，若是2016年5月20日後新增的未登記工廠，一律需自行關廠，違者將依法停止供電、供水。

因應新修條文，經發局透過講座、推動員及專家輔導機制多管齊下輔導業者申請納管，自去年3月20日起至今核准1406件，今年4月則將加派專案人力成立「特定工廠登記辦公室」，並建置公開案件進度查詢網站等，加速輔導轄內未登及臨登工廠申請納管及案件審查效率，目標年底前輔導4千家工廠提出申請。

要了解相關資訊，可到高雄市經發局官網「特定工廠登記專區」查詢，或洽諮詢服務專線（07）9697095。