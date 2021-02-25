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台北人別再訕笑！他曝高雄蓋全台最大IMAX和萬坪商場：前景無限

聯合新聞網 / 綜合報導
高雄地標85大樓。記者謝梅芬／攝影
高雄地標85大樓。記者謝梅芬／攝影

高雄時常被嘲諷又老又窮，一名網友指高雄即將蓋全台最大的IMAX影城，還有數間萬坪大型商場，代表相當有前景，要台北人別再訕笑高雄。

一名網友在PTT發文，他說台北人一直嘲笑高雄的同時，高雄即將誕生全台最大的IMAX影城，還有數間破萬坪商場和百貨陸續開幕。他說公共建設無法當指標，但民間投資總該參考，大型商業建設不斷，應證高雄前景無限，高雄不是又老又窮，看看高雄如何從工業大城變身經貿大城。

該網友指的商城是義聯集團斥資370億元在捷運凹子底站興建的「義享天地」，集酒店、購物、商辦、電影院及數位娛樂於一身，是高雄商業史上最高金額和規模的投資案，包含朕豪大酒店、義享時尚廣場、全台最大螢幕之IMAX數位影城等，分為A、B兩館，分別佔地7.7萬坪和4.4萬坪，A館將於4/3正式開幕。

網友表示：「第一家好市多也在高雄」、「要起飛了」、「高雄瘋狂建設，每次去都有改變」、「台北享受豐富資源太久，也該讓南部繁榮起來了」、「超越美麗華？」、「北漂仔快回南部」。

但也有人不認同：「影城大有什麼用，又沒人來」、「有IMAX之前，應該先要有讓年輕人願意回去的工作吧？」、「拿IMAX當指標很好笑，花蓮新天堂樂園IMAX的比高雄現有的還大，花蓮可以算繁華嗎？」、「薪水和交通沒改善前，什麼建設都是假的」。

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