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情牽高雄車站遷移時隔19年 林欽榮：奇妙旅程

中央社 / 高雄25日電

高雄市副市長林欽榮是行動派，首重效率，從北市府到高市府都如此。因緣19年前推動高雄車站遷移，如今任副市長再續帝冠建築回娘家任務，他用「奇妙旅程」形容這段歷程。

林欽榮於前市長謝長廷任內擔任工務局長，配合鐵路地下化工程辦理高雄車站帝冠建築的遷移，他扮演重要的推手，於2002年8月16日和高雄人一起拉縴帝冠建築的畫面感動了不少人，也讓高雄人凝聚了城市的光榮感。

時間變遷及執政更迭，林欽榮因緣再回到高市府擔任副市長，高雄市區鐵路地下化通車，車站站區工程近完工，老車站還要遷回到站區中軸，林欽榮再扮推手。

林欽榮在臉書（Facebook）發文有感人生的際遇與巧合，他形容這是段「奇妙的旅程」。

他說，19年期間（2002-2021）來回台北、高雄任職；過去，有幸躬逢高雄帝冠式車站建築的啓動遷移，如今正值高雄百年，尚能參與最終遷回的盛典，祈願工程功德圓滿，為歷經近有20餘年的高雄市區鐵路地下化工程，成就最後一哩路的完整。

回顧高雄這座城市的際遇、甚至對於他的生命歷程都是一場奇妙的旅程，也充滿了因緣際會的巧合。就如同駐日大使謝長廷在臉書揭露，遷移當時的工務局長，也是現在高雄市副市長林欽榮，當時鐵路地下化的經費是最大問題，要求中央負擔7成5經費，申請的就是當時的代理市長陳其邁，批准的是時任行政院長的他。歷史真有很多巧合。

林欽榮說，19年前，高雄舊車站的遷移是為了保存高雄人生命軌跡中的老車站記憶；19年後再遷回，新的高雄車站站區更將成為嶄新的城市客廳，無論在當年或是此際都是台灣的第一次。

因為高雄人重感情，願意將舊車站地標的實體存在保存下來，透過帝冠式車站建築，持續敍述著高雄的身世與未來的想像、回映著高雄人的生活記憶與人情故事。

高雄，就是這樣一座充滿人情味的城市，林欽榮說「而我，更期待這樣的情懷，能讓高雄在新舊交替之間，始終保留屬於自己的城市記憶」。

林欽榮 建築 鐵路地下化

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