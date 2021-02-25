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澎湖再建2座地下停車場 補足市區停車需求

中央社 / 澎湖縣25日電

澎湖縣政府為解決市區的停車問題，今年興建馬公與中興國小2座地下停車場，預定在112年完工，屆時可增加1000多個汽、機車停車位。

澎湖縣長賴峰偉表示，縣府建設處計畫興建馬公與中興國小2座地下停車場，向交通部爭取補助新台幣8億7319萬元，兩校於去年完成地質鑽探，其中馬公國小地下停車場完成發包，今天動工，中興國小近期辦理發包，最快可望在民國112年完工。

縣府建設處表示，新闢建2座地下2層停車場，總共有1079個汽、機車停車位，除一般車位外，還有無障礙、綠能、婦幼停車格，其中馬公國小停車場有516席汽車位、機車格118席，中興國小則有347席汽車位、98席機車位，可補足市區停車需求。

縣府指出，新闢的馬公與中興國小2處地下停車場，將導入綠建築概念，通風、採光明亮，動線配置簡明，並結合智能尋車、智慧停車引導、雲端監視控管系統，更提供便利的繳費機制。

縣府指出，馬公市區目前有文光國中、中正國小、縣府等3座地下停車場，未來在馬公、中興國小及南海立體停車場等3處停車場興建完成後，可滿足民眾停車需求，讓澎湖邁向更便利的現代化城市。

停車場 馬公 澎湖

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