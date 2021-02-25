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高雄夜間減壓供水 高屏溪堰流量創營運來最低

中央社 / 高雄25日電

大高雄地區進入乾旱期，高屏溪攔河堰目前平均流量約8cms，創營運22年來最低量，水情燈號今天起轉為黃燈，晚上10時至隔天清晨6時減壓供水，水公司呼籲管線末端用戶儲水，另有水車因應。

高雄地區水情燈號由綠燈轉黃燈，不過高市府水利局指出，水情相對穩定，尚可北送支援台南每日至少5萬噸用水，但仍呼籲民眾要節約用水共度枯水期。

水利署南區水資源局副局長鄒漢貴今天指出，高屏溪攔河堰24日的平均水流量約8.16cms（每秒立方公尺）比歷年同期平均20cms少，也不及去年同期12.58cms。目前的平均流量已是攔河堰營運22年來最低流量。

不過，他指出，因為高屏溪沿岸已開發啟用7處伏流水井，每日最大供水可達70萬噸水量，目前取水量約50萬噸。市府水利局也積極開發再生水並回收供工業使用。

水情燈號從綠燈轉為一階限水的黃燈，將由政府機關及國營事業帶頭節水，停止使用自來水供應噴水池、澆灌、沖洗外牆及水溝等非急需或非必要用水，並於離峰及特定時段減壓供水。

夜間減壓供水時段自晚上10時到隔天清晨6時，水公司表示，多數備有水塔的用戶影響不大，若位於管線末端或地勢較高地區的民眾，則建議適度儲水備用，如果民眾另有需求，水公司備妥水車及取水站因應。

高屏溪 水資源 水利署

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