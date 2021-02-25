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馬祖坂里燒馬糧習俗 地方支持展凝聚力

中央社 / 連江縣25日電

國家級重要民俗馬祖擺暝儀式陸續展開，北竿島坂里燒馬糧儀式昨晚揭開序幕，因防疫縮短遊行隊伍，但仍有各廟扛乩與鑼鼓隊力挺遶境，展現地方凝聚力與虔誠心意。

北竿坂里舉辦燒馬糧儀式於農曆正月十三（24日）晚間登場，受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，今年馬祖擺暝文化祭觀光活動首度停辦，但坂里白馬尊王廟仍維持前往中澳口請神，到白沙平水尊王廟會香，再回到坂里村遶境祈福、展開燒馬糧的傳統，並到村中喜家「送喜」給予祝福。

每年十三暝白馬尊王遶境祈福時，坂里村民不僅焚香夾道迎神，也會焚燒馬草祭祀尊王的白馬坐騎，延續馬祖地區唯一的燒馬糧特色習俗，家戶焚燒馬糧時，全程鞭炮、鑼鼓聲不斷，今年由村民搭紅磚爐焚燒馬糧乾草，場面不失熱鬧。

北竿擺暝講究場面熱鬧，但今年因防疫取消軍人支援，遶境隊伍縮短。坂里白馬尊王神轎每年正月十三日當天，都要前往各廟拜年並邀請神明來作客。

坂里白馬尊王廟委會成員王俊傑表示，本來因疫情發展決定取消邀請，但各廟神轎還是熱情參與，如果沒有各村的人共同支持，坂里不會有這麼熱鬧溫馨的場面。

在昨晚坂里擺暝儀式中過程中，各廟神轎隨行組成小而巧的遶境隊伍，神轎與神轎展現靈動的密切互動。王俊傑也指出，因疫情一度也要改變會香行程，感謝白沙平水尊王廟委會表達「不管隊伍大小，都熱情的接待」的善意，展現鄰村深厚的情誼。

神轎 遶境 疫情

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