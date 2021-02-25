維護海洋環境屏東環保艦隊478艘全國第二 連2年獲特優

維護海洋環境，屏東縣府環保局成立環保艦隊達478艘全國排名第二，結合潛水志工清除海洋廢棄物，落實海洋汙染緊急應變演練，實際運用於漁港及海洋漏油災害的即時應變處置，將汙染降至最低，109年度經中央考評榮獲全國特優，屏東縣府已連兩年獲特優。

環保局強調，屏東有豐富海洋資源，海洋汙染防治也是重要環境保護工作，環保局每年辦理多場次宣導活動及論壇，推動海洋環境教育，並於聯合轄區內海巡、岸巡、農業處及漁會等單位，執行港口稽查作業109年共計195次。

環保局表示，環保艦隊計478艘，成立屏東縣潛海戰將淨海大聯盟，招募79名潛水員，並聯手轄內22處海岸巡單位組成的海洋應變聯盟。在政府及民間，中央與地方相互支援與合作，一同為屏東縣所轄屬海域築起強而有力的守護網。

環保局指出，109年清除海洋廢棄物中，環保艦隊成員清理約1568公斤；潛海戰將成員清理約122公斤，其中廢棄繩索及漁網為最大宗；淨灘活動清理約789公斤，以塑膠類為最多，共計清除2479公斤，有效清除海底(漂)廢棄物，恢復海洋美麗風貌。