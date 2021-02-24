19年前遷高雄老火車站　謝長廷：移82米3杯水都沒溢出

駐日代表謝長廷今天在臉書分享高雄老火車站2002年遷移的故事，道出當年遷移82公尺，施工單位在車站上放了3杯水，整個遷移過程都沒有溢出來！那一次的遷移，對高雄爭取到世界運動會有很重要的影響；當年遷移與目前的高雄市政府有很多巧合，19年前的市府工務局長就是現在的高市副市長林欽榮，向中央要求鐵路地下化經費由中央負擔7成5的就是當年代理市長陳其邁，他是批准此案的行政院長。

謝長廷看到高雄老火車站今年8月將從現在的位置開始遷回原地，引發對2002年遷移老火車站的記憶。

他表示，2002年舉辦「高雄發的尾班車」遷移活動時，近千位高雄市民引吭高歌「再會啦車站」，當時預計是8年可遷回，想不到這一「再會」就是19年。

他說，19年前將老火車站遷移到現在的位置，那時高雄市想爭取世界運動會，邀請時任世界運動會主席的朗佛契夫妻到高雄參觀車站遷移活動，事後朗佛契說，可以為了保存這火車站而舉辦這種大工程和活動的城市，一定可以辦好世運；第二年，高雄果然爭取到世界運動會。

謝表示，高雄老火車站1941年興建時，是日本清水組負責，他們有車站地下管線藍圖，清水組很感動高雄市政府為了城市記憶而保留建築，所以遷移時清水建設得標承包，記得遷移82公尺時，在車站上放了3杯水，整個遷移過程都沒有溢出。

謝長廷指出，歷史真有很多巧合；遷移老火車站時的工務局長，是現在高雄市副市長林欽榮，當時鐵路地下化的經費是最大問題，要求中央負擔7成5經費的就是代理市長陳其邁，批准的是當時任行政院長的他。當時參與的市府主管，姚文智、管碧玲等多人還在政壇。

他強調：「一座火車站可以為新建設遷移保存，在台灣算是第一次，這裡面有說不完的故事，相信未來會老火車站是新車站廣場的地標，動人的故事將繼續為後人所傳頌。」