快訊

白嘉莉回台1年曝近況 五星級飯店為家燒錢超驚人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

19年前遷高雄老火車站　謝長廷：移82米3杯水都沒溢出

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄老火車站（願景館）將遷回19年前所在的位置。右：高雄市長陳其邁；左：高雄市副市長林欽榮。圖／高雄市政府提供
高雄老火車站（願景館）將遷回19年前所在的位置。右：高雄市長陳其邁；左：高雄市副市長林欽榮。圖／高雄市政府提供

駐日代表謝長廷今天在臉書分享高雄老火車站2002年遷移的故事，道出當年遷移82公尺，施工單位在車站上放了3杯水，整個遷移過程都沒有溢出來！那一次的遷移，對高雄爭取到世界運動會有很重要的影響；當年遷移與目前的高雄市政府有很多巧合，19年前的市府工務局長就是現在的高市副市長林欽榮，向中央要求鐵路地下化經費由中央負擔7成5的就是當年代理市長陳其邁，他是批准此案的行政院長。

謝長廷看到高雄老火車站今年8月將從現在的位置開始遷回原地，引發對2002年遷移老火車站的記憶。

他表示，2002年舉辦「高雄發的尾班車」遷移活動時，近千位高雄市民引吭高歌「再會啦車站」，當時預計是8年可遷回，想不到這一「再會」就是19年。

他說，19年前將老火車站遷移到現在的位置，那時高雄市想爭取世界運動會，邀請時任世界運動會主席的朗佛契夫妻到高雄參觀車站遷移活動，事後朗佛契說，可以為了保存這火車站而舉辦這種大工程和活動的城市，一定可以辦好世運；第二年，高雄果然爭取到世界運動會。

謝表示，高雄老火車站1941年興建時，是日本清水組負責，他們有車站地下管線藍圖，清水組很感動高雄市政府為了城市記憶而保留建築，所以遷移時清水建設得標承包，記得遷移82公尺時，在車站上放了3杯水，整個遷移過程都沒有溢出。

謝長廷指出，歷史真有很多巧合；遷移老火車站時的工務局長，是現在高雄市副市長林欽榮，當時鐵路地下化的經費是最大問題，要求中央負擔7成5經費的就是代理市長陳其邁，批准的是當時任行政院長的他。當時參與的市府主管，姚文智、管碧玲等多人還在政壇。

他強調：「一座火車站可以為新建設遷移保存，在台灣算是第一次，這裡面有說不完的故事，相信未來會老火車站是新車站廣場的地標，動人的故事將繼續為後人所傳頌。」

火車站 高雄市 謝長廷

延伸閱讀

228前探訪受難者家屬 陳其邁協助了卻受難者親人心願

籲陸不阻他國售台疫苗 謝長廷：台灣自能感受善意

謝長廷涉指卡神和李佳芬一起看棒球 韓國瑜提告不成

挨告遭求償百萬 羅智強嗆：謝長廷為核食回台卻不出庭

相關新聞

先來飛彈再來探空火箭 屏東旭海部落會議過關難度高

科技部去年撥用屏東縣牡丹鄉旭海村一塊濱海國有地做為短期科研探空火箭發射場域，因位於原住民傳統領域土地，今天依法在鄉公所召...

19年前遷高雄老火車站　謝長廷：移82米3杯水都沒溢出

駐日代表謝長廷今天在臉書分享高雄老火車站2002年遷移的故事，道出當年遷移82公尺，施工單位在車站上放了3杯水，整個遷移...

水情相對新竹台中台南穩定 高市府：投資高雄的理由

根據經濟日報報導，台積電、聯電、世界先進等，昨天開始啟動水車載水措施。高雄市長陳其邁今天被問到高雄地區目前是否有用水問題...

中博高架橋要拆了！ 高市府送禮品耳塞 每戶最高補助4000元外宿費

配合高雄車站站區工程興建，貫穿市區的中博高架橋27日零時起要封路拆除，為減輕工程期間帶來不便及衝擊，三民區公所今天派員訪...

連兩晚屏東暗夜飄惡臭 環保局地毯式稽查123家畜牧場

屏東市區連續兩晚飄散惡臭，民眾抱怨連連，屏東縣環保局隨即成立特別行動稽查小組，針對重點區域展開事業／畜牧場的廢水與異味等...

228前探訪受難者家屬 陳其邁協助了卻受難者親人心願

高雄市長陳其邁在228前夕，今天安排到鳳山、苓雅區探望228受難者家屬。住在鳳山的蘇家受難者蘇泰山1946年是鳳山鎮首任...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。