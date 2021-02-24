快訊

白嘉莉回台1年曝近況 五星級飯店為家燒錢超驚人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

水情相對新竹台中台南穩定 高市府：投資高雄的理由

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄水情較部分縣市穩定，高市府把「供水穩定」列為投資高雄的理由之一。記者楊濡嘉／翻攝
高雄水情較部分縣市穩定，高市府把「供水穩定」列為投資高雄的理由之一。記者楊濡嘉／翻攝

根據經濟日報報導，台積電、聯電、世界先進等，昨天開始啟動水車載水措施。高雄市陳其邁今天被問到高雄地區目前是否有用水問題時表示，與新竹、台中和台南相比，高雄水情相對算穩定。高雄市水利局今天還做了一張哏圖，強調「投資高雄的理由： 供水穩定」。

陳其邁今天被問到水情時說，從水情來看，有別於新竹、台中、台南的一些狀況，高雄和屏東的水情相對是比較穩定的。新竹或者是其他地區有一些產業開始用水車載水，高雄目前供水的狀況還是非常穩定。

他表示，高雄市3 座再生水廠完工之後，今年大概每日可以增加8萬噸的供水，完工之後，大概可以達到每天14.8萬噸的供水；高雄市超前部署的另外一項是伏流水，在豐水期可以達到每天70萬噸，枯水期每天也有40萬噸的，所以，高雄市每天還供給水給台南約5萬噸的水，因為台南的水量比較不足，從去年的枯水期到現在，高雄已經供給台南地區大概有1億4千4百萬噸的水。

陳其邁說，水資源在高雄除電力供應無虞，相對來講，供水也是相對比較穩定，有充足的水源來供給民生跟產業的用水；但是，在整個枯水期，已經太久沒下雨，還是要節約用水，因為水畢竟還是一個非常珍貴的資源，希望民眾和產業能夠節約用水。

高雄市 新竹 陳其邁

延伸閱讀

228前探訪受難者家屬 陳其邁協助了卻受難者親人心願

高雄逾齡警用車 今年擬換194輛

高雄加速汰換LKK警車 今年再添194輛新車

「含羞草」成員高雄遇刺 驚動市長陳其邁親自致電

相關新聞

先來飛彈再來探空火箭 屏東旭海部落會議過關難度高

科技部去年撥用屏東縣牡丹鄉旭海村一塊濱海國有地做為短期科研探空火箭發射場域，因位於原住民傳統領域土地，今天依法在鄉公所召...

19年前遷高雄老火車站　謝長廷：移82米3杯水都沒溢出

駐日代表謝長廷今天在臉書分享高雄老火車站2002年遷移的故事，道出當年遷移82公尺，施工單位在車站上放了3杯水，整個遷移...

水情相對新竹台中台南穩定 高市府：投資高雄的理由

根據經濟日報報導，台積電、聯電、世界先進等，昨天開始啟動水車載水措施。高雄市長陳其邁今天被問到高雄地區目前是否有用水問題...

中博高架橋要拆了！ 高市府送禮品耳塞 每戶最高補助4000元外宿費

配合高雄車站站區工程興建，貫穿市區的中博高架橋27日零時起要封路拆除，為減輕工程期間帶來不便及衝擊，三民區公所今天派員訪...

連兩晚屏東暗夜飄惡臭 環保局地毯式稽查123家畜牧場

屏東市區連續兩晚飄散惡臭，民眾抱怨連連，屏東縣環保局隨即成立特別行動稽查小組，針對重點區域展開事業／畜牧場的廢水與異味等...

228前探訪受難者家屬 陳其邁協助了卻受難者親人心願

高雄市長陳其邁在228前夕，今天安排到鳳山、苓雅區探望228受難者家屬。住在鳳山的蘇家受難者蘇泰山1946年是鳳山鎮首任...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。