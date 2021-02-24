水情相對新竹台中台南穩定 高市府：投資高雄的理由

根據經濟日報報導，台積電、聯電、世界先進等，昨天開始啟動水車載水措施。高雄市長陳其邁今天被問到高雄地區目前是否有用水問題時表示，與新竹、台中和台南相比，高雄水情相對算穩定。高雄市水利局今天還做了一張哏圖，強調「投資高雄的理由： 供水穩定」。

陳其邁今天被問到水情時說，從水情來看，有別於新竹、台中、台南的一些狀況，高雄和屏東的水情相對是比較穩定的。新竹或者是其他地區有一些產業開始用水車載水，高雄目前供水的狀況還是非常穩定。

他表示，高雄市3 座再生水廠完工之後，今年大概每日可以增加8萬噸的供水，完工之後，大概可以達到每天14.8萬噸的供水；高雄市超前部署的另外一項是伏流水，在豐水期可以達到每天70萬噸，枯水期每天也有40萬噸的，所以，高雄市每天還供給水給台南約5萬噸的水，因為台南的水量比較不足，從去年的枯水期到現在，高雄已經供給台南地區大概有1億4千4百萬噸的水。

陳其邁說，水資源在高雄除電力供應無虞，相對來講，供水也是相對比較穩定，有充足的水源來供給民生跟產業的用水；但是，在整個枯水期，已經太久沒下雨，還是要節約用水，因為水畢竟還是一個非常珍貴的資源，希望民眾和產業能夠節約用水。