連兩晚屏東暗夜飄惡臭 環保局地毯式稽查123家畜牧場

屏東市區連續兩晚飄散惡臭，民眾抱怨連連，屏東縣環保局隨即成立特別行動稽查小組，針對重點區域展開事業／畜牧場的廢水與異味等稽查，共出動51人地毯式巡查6處重點陳情鄉鎮，水質部分完成123家畜牧場稽查、告發6家、放流水採樣22家；臭味部分，異味官能稽查10家、採樣3家。

環保局指出，行動稽查小組在各時段派出稽查人員到屏東縣無預警查核，黑夜至白天強力執行，雖然昨晚下大雨，稽查人員採接力式不分晝夜針對民眾重點陳情鄉鎮展開地毯式巡查，天羅地網強力打擊不法業者。

環保局指出，除水質及異味官能測定，也會同消防局針對長治鄉轄內應回收廢棄物回收處理業進行貯存地點回收分類及堆置場消防安全設備查核業務，查核登記應回收廢棄物回收處理業計7家，另未登記應回收廢棄物回收業計2家，合計9家業者，現場查核沒有違規。

屏東環保局長顏幸苑說，屏東是畜牧大縣，容易因疏於管理產生臭味及汙染河川，呼籲業者除經營事業營運利潤外，企業應發揮企業良心、加強自主管理，做好環境的社會責任，對於產生的汙染應善盡義務將汙染降低，維護環境品質。