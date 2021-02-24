快訊

日媒指台積電美國新廠建設費倍增 台積電回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

連兩晚屏東暗夜飄惡臭 環保局地毯式稽查123家畜牧場

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東市區連續兩晚飄散惡臭，民眾上網抱怨，屏東縣環保局隨即成立特別行動稽查小組，針對重點區域展開事業／畜牧場的廢水與異味等稽查。圖／屏東縣府環保局提供
屏東市區連續兩晚飄散惡臭，民眾上網抱怨，屏東縣環保局隨即成立特別行動稽查小組，針對重點區域展開事業／畜牧場的廢水與異味等稽查。圖／屏東縣府環保局提供

屏東市區連續兩晚飄散惡臭，民眾抱怨連連，屏東縣環保局隨即成立特別行動稽查小組，針對重點區域展開事業／畜牧場的廢水與異味等稽查，共出動51人地毯式巡查6處重點陳情鄉鎮，水質部分完成123家畜牧場稽查、告發6家、放流水採樣22家；臭味部分，異味官能稽查10家、採樣3家。

環保局指出，行動稽查小組在各時段派出稽查人員到屏東縣無預警查核，黑夜至白天強力執行，雖然昨晚下大雨，稽查人員採接力式不分晝夜針對民眾重點陳情鄉鎮展開地毯式巡查，天羅地網強力打擊不法業者。

環保局指出，除水質及異味官能測定，也會同消防局針對長治鄉轄內應回收廢棄物回收處理業進行貯存地點回收分類及堆置場消防安全設備查核業務，查核登記應回收廢棄物回收處理業計7家，另未登記應回收廢棄物回收業計2家，合計9家業者，現場查核沒有違規。

屏東環保局長顏幸苑說，屏東是畜牧大縣，容易因疏於管理產生臭味及汙染河川，呼籲業者除經營事業營運利潤外，企業應發揮企業良心、加強自主管理，做好環境的社會責任，對於產生的汙染應善盡義務將汙染降低，維護環境品質。

環保局除稽查取締，也聯合農業處定期安排輔導團，棍子與蘿蔔並施，導入循環經濟理念輔導畜牧場轉型，加速改善縣內畜牧廢水，畜牧業者可致電輔導專線08-7351922，環保局將安排專人到場輔導。

屏東市區連續兩晚飄散惡臭，民眾上網抱怨，屏東縣環保局隨即成立特別行動稽查小組，針對重點區域展開事業／畜牧場的廢水與異味等稽查。圖／屏東縣府環保局提供
屏東市區連續兩晚飄散惡臭，民眾上網抱怨，屏東縣環保局隨即成立特別行動稽查小組，針對重點區域展開事業／畜牧場的廢水與異味等稽查。圖／屏東縣府環保局提供
屏東市區連續兩晚飄散惡臭，民眾上網抱怨，屏東縣環保局隨即成立特別行動稽查小組，針對重點區域展開事業／畜牧場的廢水與異味等稽查。圖／屏東縣府環保局提供
屏東市區連續兩晚飄散惡臭，民眾上網抱怨，屏東縣環保局隨即成立特別行動稽查小組，針對重點區域展開事業／畜牧場的廢水與異味等稽查。圖／屏東縣府環保局提供
屏東市區連續兩晚飄散惡臭，民眾上網抱怨，屏東縣環保局隨即成立特別行動稽查小組，針對重點區域展開事業／畜牧場的廢水與異味等稽查。圖／屏東縣府環保局提供
屏東市區連續兩晚飄散惡臭，民眾上網抱怨，屏東縣環保局隨即成立特別行動稽查小組，針對重點區域展開事業／畜牧場的廢水與異味等稽查。圖／屏東縣府環保局提供
屏東市區連續兩晚飄散惡臭，民眾上網抱怨，屏東縣環保局隨即成立特別行動稽查小組，針對重點區域展開事業／畜牧場的廢水與異味等稽查。圖／屏東縣府環保局提供
屏東市區連續兩晚飄散惡臭，民眾上網抱怨，屏東縣環保局隨即成立特別行動稽查小組，針對重點區域展開事業／畜牧場的廢水與異味等稽查。圖／屏東縣府環保局提供

屏東縣 廢棄物 牧場

延伸閱讀

機車汰舊換新補助 南投最多再給1萬4千元全國最高

屏東縣民公園「日落劇場」周末藝文盛宴免費欣賞

文旦廢枝條成燙手山芋？麻豆農會已申請購買大型碎枝機

蘇偉碩不滿空汙號召500人經濟部討公道 高環保局回應了

相關新聞

先來飛彈再來探空火箭 屏東旭海部落會議過關難度高

科技部去年撥用屏東縣牡丹鄉旭海村一塊濱海國有地做為短期科研探空火箭發射場域，因位於原住民傳統領域土地，今天依法在鄉公所召...

中博高架橋要拆了！ 高市府送禮品耳塞 每戶最高補助4000元外宿費

配合高雄車站站區工程興建，貫穿市區的中博高架橋27日零時起要封路拆除，為減輕工程期間帶來不便及衝擊，三民區公所今天派員訪...

連兩晚屏東暗夜飄惡臭 環保局地毯式稽查123家畜牧場

屏東市區連續兩晚飄散惡臭，民眾抱怨連連，屏東縣環保局隨即成立特別行動稽查小組，針對重點區域展開事業／畜牧場的廢水與異味等...

228前探訪受難者家屬 陳其邁協助了卻受難者親人心願

高雄市長陳其邁在228前夕，今天安排到鳳山、苓雅區探望228受難者家屬。住在鳳山的蘇家受難者蘇泰山1946年是鳳山鎮首任...

金門民眾搶挑戰太武山秘境 消防局超前部署演練救援

太武山高約253公尺，是金門的第一高峰，新冠肺炎席捲全台，民眾無法小三通到大陸，也減少赴台，不少民眾紛紛展開太武山秘境登...

中鋼為空品停燒3鍋爐生煤 環團：見誠意但減煤空間仍大

針對中鋼為改善空汙安排三部鍋爐今年陸續停燒生煤，南部反空汙聯盟表示，中鋼煉焦用煤既是原料也是燃料，是中鋼用煤的最大來源，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。