先來飛彈再來探空火箭 屏東旭海部落會議過關難度高

科技部去年撥用屏東縣牡丹鄉旭海村一塊濱海國有地做為短期科研探空火箭發射場域，因位於原住民傳統領域土地，今天依法在鄉公所召開諮商會議，確認中科院九鵬基地旁的旭海部落為關係部落；對火箭發射衍生的噪音、震動、汙染和可能失控墜落的問題，因國家實驗研究院國家太空中心無法現地實測，現場只能提供模擬數據，與會部落代表都坦言難被說服，就算召開部落會議恐難過關。

代表科技部的前瞻及應用科技司長陳國樑說，位於台26線旭海村段的短期科研探空火箭發射場域，面積9700平方公尺，屬國有海岸林地，科技部正辦理撥用，供成功大學、陽明交通等大學在合法場域進行探空火箭發射研究，科研探空火箭和規模大的商用火箭，兩者性質不同，上周出爐的太空發展法草案均有規範。

他說，因位於原住民傳統領域土地，依原住民族基本法規定需諮商並取得部落同意或參與，今天確認旭海為關係部落後，擇日將召開部落會議，對族人的各項疑慮，會充分說明和溝通，安全、合法、同意3原則缺一不可，在未取得部落會議同意下，國家太空中心不會做現地實測，因此只能提供模擬數據。

國家太空中心說明，探空火箭和中科院九鵬基地的飛彈大大不同，載送的是科學儀器，若偏產航道會有自動熄火功能，地面人員也可控制，不會爆炸，據台灣檢驗科技公司對成功大學和陽明交通大學的火箭量測氀據，噪音值在旭海民宿為55至60分貝，並無戴奧辛等毒物，今年排定4次發射共4天，火箭以發射架載至現場，時間約10多分鐘，安全性高。