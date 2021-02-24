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中博高架橋要拆了！ 高市府送禮品耳塞 每戶最高補助4000元外宿費

中央社 / 高雄24日電
高雄中博高架橋27日零時起要封路拆除，為減輕工程期間帶來不便及衝擊，三民區公所24日派員訪視周邊里鄰、發送禮品及耳塞並宣導配套措施等。（高雄市政府提供）中央社
高雄中博高架橋27日零時起要封路拆除，為減輕工程期間帶來不便及衝擊，三民區公所24日派員訪視周邊里鄰、發送禮品及耳塞並宣導配套措施等。（高雄市政府提供）中央社

配合高雄車站站區工程興建，貫穿市區的中博高架橋27日零時起要封路拆除，為減輕工程期間帶來不便及衝擊，三民區公所今天派員訪視周邊里鄰、發送禮品及耳塞並宣導配套措施等。

三民區長宋貴龍也走訪里辦公室並了解睦鄰禮品發送情形、宣導施工期間交通管制措施、替代道路等配套措施，並代表市長陳其邁感謝居民的包涵與體諒。

中博高架橋2月27日至3月8日封路拆除引道，拆除期間道路封閉、周邊交通管制會製造噪音及干擾不便等，市府發送周邊受影響範圍三民區立誠、立業、精華、德行、達德、達仁、達勇、長明、港西及港東里等10里睦鄰禮品和耳塞，市府特別提供鄰橋前兩排住戶，於拆除的前2天（27日、28日），若因施工噪音干擾需外宿者，可登記住宿補助，每戶最多兩晚，每晚以新台幣2000元為限。

宋貴龍表示，為讓周遭居民了解拆橋工程期間相關因應措施，區公所於施工區範圍的里辦公處成立「中博高架橋拆除輿情應變站」，加強施工訊息宣導並即時回應民眾問題。

高架橋 噪音 高雄車站

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