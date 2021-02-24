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228前探訪受難者家屬 陳其邁協助了卻受難者親人心願

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（前左）與228受難者蘇泰山家屬拿著蘇泰山的回復名譽證書合影。記者楊濡嘉／攝影
高雄市長陳其邁（前左）與228受難者蘇泰山家屬拿著蘇泰山的回復名譽證書合影。記者楊濡嘉／攝影

高雄市陳其邁在228前夕，今天安排到鳳山、苓雅區探望228受難者家屬。住在鳳山的蘇家受難者蘇泰山1946年是鳳山鎮首任鎮長，去年228事件73周年時，中樞的紀念典禮原要頒給「回復名譽證書」，因新冠肺炎的影響，紀念活動取消，中央把證書寄給蘇的子孫，蘇家人寫信給陳其邁表達遺憾，陳其邁今天探訪蘇家人，和蘇家人拿著證書合影，讓蘇家子孫了卻無法親自為蘇泰山領證書的遺憾。

高雄市有兩座228紀念碑，一座是前市長吳敦義主政時立在壽山公園，一座是前代理市長葉菊蘭代理期間建在鹽埕區原來仁愛公園的228和平紀念公園。陳其邁表示，現在市府的228紀念活動都在和平紀念公園進行，今年中樞特別把紀念活動從台北移到高雄。

高雄市歷史博物館表示，蘇泰山1946年出任鳳山鎮首任鎮長，1947年與彭清靠（總統府前資政彭明敏的父親）等人擔任三民主義青年團分園部第一屆幹事會，並擔任鳳山區隊長，228事件發生時是國民黨高雄黨財務委員；蘇泰山後遭人密報發表煽動民眾組織武裝運動言論，最後被判有期徒刑1年6個月、褫奪公權1年，緩刑3年。蘇泰山的兒子蘇國偉、蘇國禎向陳其邁說，蘇泰山之後都未提及228事件隻字片語，以致家人後來為向228紀念基金會申請回復名譽，花了很多時間蒐集資料才得回復名譽證書，可惜去年無法在紀念活動中蒐集。

蘇泰山的孫女蘇彥蓁近日寫信給陳其邁，表達家人無法親領證書的遺憾，也期盼陳其邁能代表政府與家人、證書合影，圓了父親為祖父平反名譽的心願。

陳其邁今天到鳳山探訪蘇家人時，為去年紀念活動因新冠肺炎無法舉辦向蘇家致歉，也為228事件中的受難者及家屬表達政府的歉意，並和蘇家人拿著回復名譽證書合影。

陳其邁隨後探訪高雄市228關懷協會前理事長凃世文，父親凃光明是228事件時前往高雄要塞司令部談判的和平代表之一，與另兩名代表被槍殺。2003年8月間，前總統陳水扁頒給凃家回復名譽證書。

陳其邁表示，現在的228紀念碑已經從原來的壽山移到舊市政府對面的和平紀念公園，今年也會復辦停辦2年的228和平紀念音樂會，會融合過去的歷史記憶，跟台灣、高雄歷史發展的過程中不同時代的音樂和歷史記憶，以此來緬懷228，也記取228帶來的歷史教訓。

高雄市長陳其邁（中）與228受難者蘇泰山家屬拿著蘇泰山的回復名譽證書合影。記者楊濡嘉／攝影
高雄市長陳其邁（中）與228受難者蘇泰山家屬拿著蘇泰山的回復名譽證書合影。記者楊濡嘉／攝影

陳其邁 高雄市 新冠肺炎

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