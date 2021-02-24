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中鋼為空品停燒3鍋爐生煤 環團：見誠意但減煤空間仍大

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市環保局長張瑞琿表示，中鋼公司動力工廠有3部生煤與氣混燒鍋爐，3月1日起1部鍋爐停燒生煤，9月15日起另2部鍋爐也停燒生煤，降低空汙及減少溫室氣體排放。記者徐如宜／攝影
高雄市環保局長張瑞琿表示，中鋼公司動力工廠有3部生煤與氣混燒鍋爐，3月1日起1部鍋爐停燒生煤，9月15日起另2部鍋爐也停燒生煤，降低空汙及減少溫室氣體排放。記者徐如宜／攝影

針對中鋼為改善空汙安排三部鍋爐今年陸續停燒生煤，南部反空汙聯盟表示，中鋼煉焦用煤既是原料也是燃料，是中鋼用煤的最大來源，建議四座煉焦高爐在空汙季停用一座，減少汙染；中鋼向台電購能時，應避免重複使用煤電，以免同樣造成汙染。

高雄市環保局與中鋼今天宣布，中鋼公司動力工廠3部生煤與氣混燒鍋爐，3月1日起1部鍋爐停燒生煤，9月15日起另2部鍋爐也停燒生煤，將可減少燃煤28.8萬公噸，每年減少粒狀物7公噸及硫氧化物59公噸。

環團表示肯定中鋼和市府往「脫煤」的方向努力，尤其煤電、鋼鐵業是重中之重。「看的出中鋼有誠意，但減煤的空間還很大。」要健康婆婆媽媽團高雄團長洪秀菊表示，台灣南部與北部的空氣品質差距很大，中鋼又是汙染大戶，這次提出要停燒三部鍋爐生煤以減汙，有表現出誠意，但減煤的空間還很大。

南部反空汙聯盟發言人李建誠表示，中鋼為企業標竿且是空汙第一大戶，這次有為空汙減量盡心，但減量幅度太小，希望更加深減煤力道。中鋼煉焦用煤既是「原料」，也是「燃料」，是中鋼用煤的最大來源，建議四座煉焦高爐能夠在秋冬空汙季節停用一座，更能實質減少汙染。

中鋼因為要讓三部生煤與氣混燒鍋爐停燒生煤，而須向台電申請增加購能。李建誠表示，中鋼向台電的購能，應避免重複使用煤電，避免同樣造成汙染。

高雄市透過推動加嚴電力設施空氣汙染物排放標準，環保局已於去年8月送環保署審議，待審核通過後公告施行。高雄市環保局長張瑞琿說，在未來三年分為兩階段，逐步加嚴標準，促使台電及汽電共生廠採行低汙染製程及高效防制技術，將可減少硫氧化物、氮氧化物合計約1萬公噸的排放量，希望中央能儘速核定。環團認為，電力設施加嚴標準已延宕許久，鋼鐵業排放標準未定，期程加速有待努力。

中鋼公司目前設有12部汽電共生鍋爐，其中3部鍋爐為生煤與氣混燒鍋爐，其餘9座鍋爐未使用生煤。圖／中鋼提供
中鋼公司目前設有12部汽電共生鍋爐，其中3部鍋爐為生煤與氣混燒鍋爐，其餘9座鍋爐未使用生煤。圖／中鋼提供

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