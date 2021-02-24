前縣議員陳滄江包場招待弱勢族群看電影 共度午後時光

寒冬送暖！繼大前年包場請晨光教養院生看卡通電影《石器小英雄》後，前縣議員陳滄江今天又與金湖鎮民代表洪海水在昇恆昌國賓影城包場，請晨光教養院與福田家園院生看賀歲片《金不厭詐》，這部全片都在金門拍攝的電影，讓師生看起來都倍感親切，院生都開心的討論。

陳滄江曾連續3年在歲末新春，自掏腰包請私立晨光教養院院生外出到金城鎮吃摩斯漢堡，107年2月5日他在金獅影城包場，請晨光教養院院生以及身心障礙者家長協會家庭看精彩有趣的卡通電影《石器小英雄》。當時有行政院金馬聯合服務中心、台開集團金獅影城、金門國際傑人會等協辦並贊助。

陳滄江表示，私人愛心設立的晨光教養院經營不易，為了鼓勵院生，他才每年安排他們外出吃漢堡或看電影，感受些許社會愛心溫暖。他並感謝昇恆昌公司副總經理白國良費心協助包埸及昇恆昌公司提供爆米花及可樂，院生度過一個快樂午後時光。