申領第一類地籍謄本可到超商申請 服務升級

延伸便民服務深度，擴大服務效能，屏東縣府地政處指出，即日起在7-11超商開辦第一類地籍電子謄本申領服務，服務更升級。

屏東縣長潘孟安2014年底上任後，縣府強化地政各類謄本申領便民措施及案件辦理情形要公開透明化，屏東縣聯合其他縣（市）政府克服萬難從2015年下半年推出便利超商申領地政謄本資料服務，民眾使用自然人憑證，透過網路安全認證，即可輕鬆在全台近1萬家便利超商均可申領地籍謄本，相當便利。

地政處指出，現階段超商申領地籍謄本便民服務項目僅提供申請部分個人資料隱匿的第二類謄本，無法滿足民眾需求，縣府延伸服務深度，即日起領先全國開辦在全國7-11便利超商門市皆可申領所有權人本人的第一類地政電子謄本服務。

地政處指出，所有權人只需持自然人憑證，每天上午8點至下午9點，到全台任何一間7-11門市，在多功能事務機上輸入所有權人統編、地建號等相關資料，即可取得本人的第一類地政電子謄本，節省民眾舟車往返在地政事務所的時間及交通費用。

地政處指出，考量超商為半開放式環境，一類謄本個資等級較高，提醒民眾在請領之第一類謄本資料務必妥善收存，以共同保護個資安全。超商收費方式，民眾僅需繳交地政電子謄本規費（每張20元）及超商服務費（10元）、A4紙張黑白單面列印費用（每頁2元），讓謄本申請作業變成像民眾生活便利商品一樣方便。如有疑問，請洽屏東縣政府08-7320415-5221。