絕美！金門百年木棉樹開花 嫣紅似火美的像畫

民歌「木棉道」，歌詞「紅紅的花開滿了木棉道，長長的街，好像在燃燒」，位在金城鎮市區的清金門總兵署內後方，金門最為著名的木棉樹王，近期正開花，一朵朵木棉花燦爛繽紛逐漸的綻放，宛如歌中所描述的那般，不少民眾最近都慕名到此拍照留念，紀錄這株金門最著名木棉樹王的風采。

這株樹齡已逾300年的木棉樹，有著「金門木棉樹王」的美稱，木棉在金門也是相當常見的樹種，這棵木棉樹因為位在清金門鎮總兵署內，地利之便也讓想要欣賞這株大樹身影的民眾不用跑大老遠。木棉樹約在每年的3、4月左右會盛開火紅花朵，壯闊的樹圍與花海剛好和金門鎮總兵署紅磚燕尾相互映襯，成為金城市區內最動人的景觀意象。

這株老木棉樹高約23.6公尺，胸徑約131公分，冠幅約430平方公尺、枝下高約5.5公尺，是縣府列管的珍貴老樹之一。樹姿優美的木棉，由於它花大且豔麗，極富有觀賞價值，為避免附近居民每年都需面臨一次的棉絮災難，林務所自105年起開始進行木棉的蒴果摘除作業。

由於這株樹位在清金門鎮總兵署內的關係，因此許多遊客到訪當地都會看到這株大樹的身影，在木棉花盛開的季節裡，許多遊客民眾也會特別到訪總兵署，用鏡頭記錄下木棉花最美麗的畫面，一邊賞花、一邊攝影，悠閒享受生活中的小確幸。

而這株木棉花也有著許多的傳說，家住附近的民眾表示，位於總兵署內的木棉樹號稱是金門的木棉樹王，或許是樹冠高聳、樹齡久遠的原因，這參天老樹總是最先開花，之後金門海濱公園、山外黃海路等地的木棉花才會依序開花，點綴出金門島上最動人的季節景象。