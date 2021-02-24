澎湖元宵乞龜祈福 390兩大金龜亮相

澎湖元宵乞龜活動，除了2萬2000斤大米包龜外，最大重達390兩的黃金龜今天在馬公山水上帝廟亮相，造價新台幣2500萬元比一幢透天厝還貴，元宵節開放民眾擲筊乞求。

馬公山水上帝廟主委許吉慶表示，配合宮廟去年底重建落成，與去年382兩黃金龜連姓得主研商，於今年元宵節在高雄重新打造一隻390兩的大金龜，堪稱全國最大的黃金大龜王將成為元宵乞龜活動中的亮點，廟方還考慮申請金氏世界紀錄。

許吉慶表示，澎湖元宵節各宮廟都有乞龜活動，源遠流長，山水上帝廟在民國79年首開黃金龜，30多年來年年成長，超過10倍，從原先的38兩成長迄今390兩，單單黃金龜的造價就近2500萬元，比一幢透天厝還貴。

今年元宵節因受疫情影響，公部門的萬龜祈福等活動都宣布取消，不過澎湖各宮廟都有傳統的乞龜等活動，除了大米包龜和黃金龜外，還有肪片龜、蛋糕龜、麵線龜、金錢龜等各式各樣的龜品，自26日元宵節供民眾乞求，比過年還熱鬧。