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屏東縣民公園「日落劇場」周末藝文盛宴免費欣賞

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣的新景點縣民公園「日落劇場」在本周末登場，228連續假期安排優秀表演團體以舞蹈、戲劇及音樂等多元型態展演活動，邀請民眾伴著夕陽餘暉悠閒漫步公園，讓藝文氣息無所不在，圖為開幕時縣府邀請在地團體演出。本報資料照片
屏東縣的新景點縣民公園「日落劇場」在本周末登場，228連續假期安排優秀表演團體以舞蹈、戲劇及音樂等多元型態展演活動，邀請民眾伴著夕陽餘暉悠閒漫步公園，讓藝文氣息無所不在，圖為開幕時縣府邀請在地團體演出。本報資料照片

屏東縣的新景點縣民公園「日落劇場」將在本周末登場，228連續假期安排優秀表演團體以舞蹈、戲劇及音樂等多元型態展演活動，邀請民眾伴著夕陽餘暉悠閒漫步公園，讓藝文氣息無所不在。

全台首座結合工業遺址、水岸廊道活化再生的「屏東縣民公園」，農曆年前啟用以來，迷人景致吸引許多遊客朝聖。為使更多人親近縣民公園，屏東縣政府從2月27日起每周六、日下午5點半在秘境花園、地景劇場推出「日落劇場」戶外展演，讓民眾免費欣賞各種型態的表演藝術。

日落劇場首場在2月27日下午5點半在秘境花園登場，由「春之聲弦樂四重奏」演出月亮代表我的心、伊是咱的寶貝、夜來香、女人香、望春風等經典名曲。

2月28日在地景劇場由文化部扶植團隊的屏東在地種子舞團帶來舞作「共同的記憶」，舞者們將融入環境並走向群眾，帶領觀眾跟著演出者一同進入舞作情境中，讓藝術不再有距離感。

3月1日在秘境花園由屏東傑出演藝團隊SURE人聲樂團呈現阿卡貝拉音樂會，演唱若是到恆春、冷冷的心上人、皮囊等多首歌曲，用動人歌聲陪大家度過連假。

文化處表示，日落劇場將陸續邀請國內傑出劇團、舞團及音樂家們帶來多元形式表演及導聆，歡迎縣民相揪到縣民公園坐看晚霞夕陽，透過近距離演出互動，共享藝文的美好，有關於場次及內容，可上屏東文化處臉書粉絲專頁或官網查詢。

3月1日在秘境花園由屏東傑出演藝團隊SURE人聲樂團呈現阿卡貝拉音樂會，演唱〈若是到恆春〉、〈冷冷的心上人〉、〈皮囊〉等多首歌曲，用動人歌聲陪大家度過美好連假。圖／屏東縣府提供
3月1日在秘境花園由屏東傑出演藝團隊SURE人聲樂團呈現阿卡貝拉音樂會，演唱〈若是到恆春〉、〈冷冷的心上人〉、〈皮囊〉等多首歌曲，用動人歌聲陪大家度過美好連假。圖／屏東縣府提供
屏東縣的新景點縣民公園「日落劇場」在本周末登場，228連續假期安排優秀表演團體以舞蹈、戲劇及音樂等多元型態展演活動，邀請民眾伴著夕陽餘暉悠閒漫步公園，讓藝文氣息無所不在，圖為開幕時縣府邀請在地團體演出。本報資料照片
屏東縣的新景點縣民公園「日落劇場」在本周末登場，228連續假期安排優秀表演團體以舞蹈、戲劇及音樂等多元型態展演活動，邀請民眾伴著夕陽餘暉悠閒漫步公園，讓藝文氣息無所不在，圖為開幕時縣府邀請在地團體演出。本報資料照片

屏東縣政府 劇場 舞團

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