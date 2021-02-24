今年中樞紀念228活動移到高雄 高市復辦紀念音樂會

再過4天就是今年的228紀念日，中樞紀念228事件74周年活動將移到高雄舉辦，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌等將到高雄出席活動，高雄市政府2月27日提早一天恢復停辦2年的228紀念音樂會。

中樞主辦的228紀念活動多台北舉辦，今年移到高雄進行，由228事件基金會 、228國家紀念館、高雄市政府合辦，以「烏暗會過．天嘛會光．愛佮希望．久久長長」為主題，預計228當天上午在愛河邊的高雄歷史博物館前廣場展開，與會人士也會到史博館對街的228紀念公園獻花。

高雄市政府文化局2014年起舉辦228紀念音樂會，但停辦兩年，今年復辦，不過不是之前的美術館草地音樂會型態。副市長史哲表示，今年因為疫情因素，將移到衛武營國家藝術文化中心的音樂廳舉辦，這場「當愛在此-來自土地的聲音」228音樂會，將由知名影評人藍祖蔚製作與主持、由雄市交響樂團駐團指揮楊智欽帶領高雄市交響樂團、並邀請文夏四姊妹、林生祥、林宗興、蘇婭、高雄醫學大學校友合唱團、微行星男聲合唱團等上百名演出者演出，音樂會將以線上直播方式播出，線上直播頻道：https://www.facebook.com/kaohsiungsaf。

高雄市歷史博物館長王御風表示，3月6日是228事件開始鎮壓的日期，因此這一天史博館也有紀念活動和演講。