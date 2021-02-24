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更名科技產業園區 楠梓加工區率先卸除招牌

中央社 / 高雄24日電

過去以勞力密集傳統產業為主，如今加工區內逾6成業者都為科技公司，中央核定加工出口區更名為「科技產業園區」，楠梓加工區今天率先卸除招牌，允諾未來為科技產業做更多貢獻。

加工出口區有10大園區，經濟部加工出口區管理處設在楠梓加工區，今天由處長楊伯耕主持卸除楠梓加工出口區招牌，不少加工出口區的資深員工對加工區有深厚的情感，也趕來留影記錄歷史性的畫面，加工出口區產業工會聯合會理事長侯彩鳳也受邀見證歷史的一刻。

楊伯耕指出，加工區從過去勞力密集的傳產製造到目前園區有逾6成都為科技產業，更名是讓園區的產業發展名副其實，也盼能帶動台灣的科技產業發展。

他表示，即使民國109年經濟受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，園區營運仍不受疫情衝擊，一整年有9場動土或投資簽約，累積落實投資金額逾新台幣462億元，較108年成長435%；年營業額還超過3000億元。

侯彩鳳表示，她於62年就到加工區服務，走過漫長的歲月，見證了加工區的發展及產業演變；台灣的經濟奇蹟曾經因為有一群女工騎著腳踏車、機車通勤並默默付出而締造出來，盼更名科技產業園區後能再創台灣另一個50年的經濟奇蹟。

卸除的楠梓加工出口區招牌會在洗後陳列於區內史料館，至於全新的科技產業園區招牌將於3月揭牌。

疫情 腳踏車

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