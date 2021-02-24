「恆春半島最佳瞭望台」 牡丹四林村開放遊覽車有譜

地處屏東恆春半島中心位置的原民牡丹鄉四林村，有「恆春半島最佳瞭望台」美稱，鄉公所和社區近年推動部落人文生態旅遊，成為新興旅遊熱點，卻受限對外道路156縣道禁止通行甲類大客車，包括地方辦大型活動，都要靠小車接駁，也無法申請行駛公車路線，地方爭取開放大型遊覽車通行，縣府日前派車實地測試，請公所提報修正計畫後擇期試辦。

牡丹鄉長潘壯志說，四林村地處偏遠山中，對外道路156縣道至滿州鄉長樂村段禁行甲類大客車案，大型客車無法抵達，地方辦大型活動和推動部落人文生態旅遊，只能靠小車接駁，為保障村民行的權利和發展觀光，縣議員林采穎在縣議會提案，鄉公所也全力向縣府爭取開放，縣府日前派車到156縣道實地測試後，達成鄉公所提報修正計畫和試辦的結論，讓開放露出曙光。

四林社區發展協會觀光產業組說，四林格山位於四林村北側，海拔592公尺，地處恒春半島山區中心位置，有美麗的草原風光，登高環顧四方，向北可以看見中央山脈的尾稜，向東遠望太平洋，向南眺望巴士海峽、滿州谷地，向西則可鳥瞰台灣海峽，海天一色壯觀美景盡收眼底，規畫的健行路線來回約2小時，適合親子遊，旅行社反映佳，但因遊覽車無法抵達，也影響行程的安排。

潘姓四林村民說，四林村是南排灣族部落，因交通不便且工作機會少，青壯人口嚴重外流，人煙稀少的部落卻藏著豐富的資源，四林格山的無敵山林美景外，另有年代不可考的石板屋遺址、見證日據時期原住民抗日「四林格事件」的「忠魂碑」，祖先傳統狩獵文化也是亮點，並有在地食村烹煮的原民風味餐，希望藉由觀光振興部落，開放大客車通行，是振興部落的一小步，意義卻不凡。