快訊

北市南陽街民宅失火波及網咖 警消急滅火疏散25人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「恆春半島最佳瞭望台」 牡丹四林村開放遊覽車有譜

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣牡丹鄉四林村對外道路156縣道禁止通行甲類大客車，縣府日前派車實地測試，請公所提報修正計畫後擇期試辦通行大型遊覽車。圖／牡丹鄉公所提供
屏東縣牡丹鄉四林村對外道路156縣道禁止通行甲類大客車，縣府日前派車實地測試，請公所提報修正計畫後擇期試辦通行大型遊覽車。圖／牡丹鄉公所提供

地處屏東恆春半島中心位置的原民牡丹鄉四林村，有「恆春半島最佳瞭望台」美稱，鄉公所和社區近年推動部落人文生態旅遊，成為新興旅遊熱點，卻受限對外道路156縣道禁止通行甲類大客車，包括地方辦大型活動，都要靠小車接駁，也無法申請行駛公車路線，地方爭取開放大型遊覽車通行，縣府日前派車實地測試，請公所提報修正計畫後擇期試辦。

牡丹鄉長潘壯志說，四林村地處偏遠山中，對外道路156縣道至滿州鄉長樂村段禁行甲類大客車案，大型客車無法抵達，地方辦大型活動和推動部落人文生態旅遊，只能靠小車接駁，為保障村民行的權利和發展觀光，縣議員林采穎在縣議會提案，鄉公所也全力向縣府爭取開放，縣府日前派車到156縣道實地測試後，達成鄉公所提報修正計畫和試辦的結論，讓開放露出曙光。

四林社區發展協會觀光產業組說，四林格山位於四林村北側，海拔592公尺，地處恒春半島山區中心位置，有美麗的草原風光，登高環顧四方，向北可以看見中央山脈的尾稜，向東遠望太平洋，向南眺望巴士海峽、滿州谷地，向西則可鳥瞰台灣海峽，海天一色壯觀美景盡收眼底，規畫的健行路線來回約2小時，適合親子遊，旅行社反映佳，但因遊覽車無法抵達，也影響行程的安排。

潘姓四林村民說，四林村是南排灣族部落，因交通不便且工作機會少，青壯人口嚴重外流，人煙稀少的部落卻藏著豐富的資源，四林格山的無敵山林美景外，另有年代不可考的石板屋遺址、見證日據時期原住民抗日「四林格事件」的「忠魂碑」，祖先傳統狩獵文化也是亮點，並有在地食村烹煮的原民風味餐，希望藉由觀光振興部落，開放大客車通行，是振興部落的一小步，意義卻不凡。

遊覽車 生態旅遊 恆春

延伸閱讀

紓解台灣大道 苦了台中火車站

彰化南瑤宮「封廟」？廟方緊急澄清謠言

遊覽車司機滑手機撞死少婦 法官判「靠行公司」一起賠

人潮「炸山」 攻頂拍照要排隊

相關新聞

今年中樞紀念228活動移到高雄 高市復辦紀念音樂會

再過4天就是今年的228紀念日，中樞紀念228事件74周年活動將移到高雄舉辦，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌等將到高雄出席活...

「恆春半島最佳瞭望台」 牡丹四林村開放遊覽車有譜

地處屏東恆春半島中心位置的原民牡丹鄉四林村，有「恆春半島最佳瞭望台」美稱，鄉公所和社區近年推動部落人文生態旅遊，成為新興...

蘇偉碩不滿空汙號召500人經濟部討公道 高環保局回應了

高雄市今天戶外空氣品質欠佳，從即時PM2.5監測數據來看，局部地區PM2.5已來到近紅色警示數值，空氣品質比起昨天同時轉...

歡送中博橋 高捷推抽獎活動鼓勵施工期改搭捷運

配合高雄鐵路地下化，中博高架橋將拆，為歡送陪伴高雄人17年的中博高架橋，高捷公司推出「高捷90天方案」抽獎系列活動，獎品...

高雄水情穩定 北送支援台南每日5萬噸水

高雄地區水情25日起調整為減壓供水黃燈，但市府強調，已開發伏流水和再生水，水情相對穩定，尚可北送支援台南每日至少5萬噸用...

高雄小港區管線汰換3/2停水14小時 2萬住戶記得儲水

台灣自來水公司3月2日進行高松路管線汰換工程新舊管連接，需停水施工， 將自當天上午10點起停水到晚間12點，達14小時，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。