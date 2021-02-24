蘇偉碩不滿空汙號召500人經濟部討公道 高環保局回應了

高雄市今天戶外空氣品質欠佳，從即時PM2.5監測數據來看，局部地區PM2.5已來到近紅色警示數值，空氣品質比起昨天同時轉差許多。

大環境偏東風吹拂，西半部僅微弱的偏北風，加上海峽、西半部陸地晨間濕度高，容易有局部濃霧，導致擴散條件轉差，環保局提醒，要注意空氣品質有達到「紅色警示」風險。

每到冬季，中南部空汙威脅加劇，關注空汙議題的精神科醫師蘇偉碩說，國營事業中鋼、台電和中油每年進國庫盈餘中，有一大部分是犧牲中南部百姓健康代價換來的，他表示，近期會號召500人赴經濟部，要求中央對改善空汙提出對策，訴求今年兒童節中鋼停止1座高爐，興達火力發電廠4座燃煤機組都要停。

蘇偉碩表示，目前有16人報名，蘇也對經濟部長王美花喊話說，「美花，在台南、高雄和屏東，你的手下這幾天一直連續殺人，包括在2016年、2020年投票給蔡英文總統，讓你當上經濟部長的人。你怎能這麼忘恩背義，讓你的手下一直傷害你的恩人！」

高雄市環保局表示，針對環團訴求兒童節大型汙染源應該停爐情事，時序進入4月時，通常大氣擴散條件良好，空品是較佳時節，環保局除仍持續加強查核大型汙染源，以確保防制設備正常運作外，也會緊盯監測及預報資料隨時應變。選擇空品不良時節，要求大型汙染源配合降載，是兼顧市民健康與生計的較佳作法。

根據環保局「空品報你知」觀測，今天上半天是微弱北風、趨於靜風，濕度高易起霧，汙染物累積，空氣品質是「橘色提醒至局部紅色警示」之間。下半天濕度降低，霧氣稍散，海風進入陸地，垂直對流機制也同步轉好，空氣漸轉為「橘色提醒至普通」等級。今天也要注意局部晨霧，建議減少戶外劇烈運動。

興達電廠配合冬季空汙減壓政策，2、4號機停機中。1號、3號機友善降載減排中。依據環保署預報顯示，近日細懸浮微粒濃度可能達紅色警示等級，今天將持續針對空氣汙染七大行為進行管制，包括管制營建工程進行露天噴漆、噴砂作業等，減緩空氣品質惡化。