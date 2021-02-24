歡送中博橋 高捷推抽獎活動鼓勵施工期改搭捷運

配合高雄鐵路地下化，中博高架橋將拆，為歡送陪伴高雄人17年的中博高架橋，高捷公司推出「高捷90天方案」抽獎系列活動，獎品總值逾40萬元，總計470位幸運兒可以獲獎，盼民眾在中博高架橋施工期間，可多改搭捷運，取代自行開車、騎車，減少交通不便。

位於高雄車站旁的中博高架橋銜接中山路及博愛路，是高雄南北向重要的交通動脈，市府預定2月27日凌晨零點封閉拆除，工程歷時9天，選擇228連續假期施作，降低交通衝擊。

同時3月8日上午6時開通站西路，高捷呼籲施工期間，民眾可搭乘捷運替代開車以減少路面衝擊，拆除期間行人仍可步行進出捷運高雄車站。

高捷公司今也推出「超牛三重送」抽獎系列活動，只要於指定活動期間持電子票證搭捷運行經R11高雄車站、設定「高捷90天方案」及搭乘，或於高雄捷運和高雄輕軌粉絲團完成「90天方案」及「捷運輕軌轉乘」指定任務，免登錄即享抽獎資格。

超牛三重送抽獎活動之一《告別中博橋》，贈送「高捷90天方案」，獎項有免費設定「高捷90天方案」90名及Switch主機1名，凡2月27日到3月8日，持電子票證搭捷運行經R11高雄車站，包含在R11進出或經過，即可憑卡號參加抽獎。

活動二《歡慶開學季設定90天方案》，贈送iPhone 12(1台)、Switch主機(2台)、Switch健身環大冒險、王品集團餐券等，於2月27日到4月30日，設定「高捷90天方案」及搭乘，即可憑卡號參加抽獎。

活動三是《高捷粉絲團讚聲》、《雙鐵轉運》贈送餐券、咖啡券活動，即日起至4月30日，在高雄捷運和高雄輕軌粉絲團完成「90天方案」及「捷運輕軌轉乘」指定任務，即可參加抽獎，獎品有Switch主機、林皇宮、漢來海港餐券、美式咖啡券等。

高捷公司呼籲，中博橋拆除期間如需由捷運高雄車站進出的旅客，請多留意相關改道資訊，提早出門並多利用大眾運輸工具。