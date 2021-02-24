高雄水情黃燈 仍北送支援台南每日5萬噸水

高雄地區水情25日起調整為減壓供水黃燈，但市府強調，已開發伏流水和再生水，水情相對穩定，尚可北送支援台南每日至少5萬噸用水。

中央與地方近年來合作開發伏流水與再生水，目前高屏溪沿岸已開發並啟用共7處伏流水井，每日最大供水可達70萬噸。

高市府營運中的鳳山溪再生水廠，每日可供應4.5萬噸再生水給臨海工業區使用；今年將完工的臨海再生水廠，每日可再提供3.3萬噸再生水。

此外，水利局表示，高雄市所轄汙水處理廠每日共可提供約1.7萬噸回收水，供市民作民生次級用水使用。

未來鳳山、臨海、北高雄三座再生水廠，每日可生產高達14.5萬噸再生水，為產業投資與民生用水作準備。

高市府表示，將持續與中央合作，開發民生及產業用水，穩定大高雄地區的供水。水情雖調整為黃燈，尚不影響民生及產業用水。

市府也強調，自去年起高雄原水北送南化水庫1億4400萬噸、自來水北送供台南使用逾2400萬噸；高雄除了可以南電北送，水資源也相對穩定，歡迎各界投資高雄。