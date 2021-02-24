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高雄小港區管線汰換3/2停水14小時 2萬住戶記得儲水
台灣自來水公司3月2日進行高松路管線汰換工程新舊管連接，需停水施工， 將自當天上午10點起停水到晚間12點，達14小時，小港區受影響戶數約2萬戶，民眾屆時要提前儲水備用。
台水公司表示，停水區域包括小港區大坪里、坪頂里、高松里、松山里、順苓里、松金里、濟南里、泰山里、六苓里、宏亮里、店鎮里沿海路以東(工業用水除外)、正苓里、山東里、山明里(工業用水除外)、青島里等及二苓里沿海路以東、大苓里沿海路以東。
台水公司表示，會逐一檢視細節，儘速完工復水，降低民眾用水不便。民眾可提早在停水 6小時前儲水備用，如有問題可洽免付費客服電話1910、拷潭給水廠07-7882714、高雄服務所07-3312292。
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