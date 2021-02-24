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體驗創意品酒課 馬祖人連結在地元素發展新價值

中央社 / 連江縣24日電

馬祖地方旅店昨晚舉辦品酒課程，地區少有的紅酒體驗活動吸引17名地方居民參與，居民也透過品酒課連結在地元素，發展品酒創意。

馬祖日光春和與紅酒業者合作舉辦品酒課程，講師透過觀察酒色、澄清度、嗅聞香氣、引導學習描述味道，以及連結影視作品等方法，教馬祖人品酒，希望讓馬祖人可透過品嚐紅酒，學習喝好酒與品味技巧，在大眾應酬的喝酒文化外，為地方帶來不同的品酒文化體驗。

馬祖首次有歐洲葡萄酒廠商聘請講師進行教育訓練，講師特地從台灣到馬祖授課，課程也透過不同的體驗活動，發展出酒連結生活文化的樂趣，讓學員相互交流，並重新定義「品酒」儀式。

2度參與課程的學員姚懿表示，馬祖很少能接觸到紅酒的品酒文化，在講師以感官經驗的連結與想像引領下，體會到不一樣的品酒方式，如講師不只教各類酒適合搭配的食物，也分享音樂與電影的連結，感受到不同的文化氣氛與創新。

姚懿表示，過去地方的飲酒文化較單一，透過品酒課程的啟發，自己也發明不同的創意喝酒方法。她認為，愈好的酒愈需要感受與品嚐，就像馬祖高粱、陳高和大麴酒，一般人難親近體會，可以運用品酒課學習到的文化延伸體驗，給予馬祖酒新的體驗與價值。

姚懿認為，透過創新的品酒文化發展，也可以增加遊客認識馬祖的新管道，身為馬祖人希望能將在地文化融合品酒，與台灣、國外遊客進行酒類相關知識的交流跟分享，多元的呈現馬祖文化特色。

馬祖 紅酒

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