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亮眼女警拍宣導照吸睛 網求「不犯法能被她逮捕」方式

聯合新聞網 / 綜合報導
屏東縣警察局為宣導「受（處）理案件證明單」新政策，找女警林孝芸拍宣導照。圖／警方提供
屏東縣警察局為宣導「受（處）理案件證明單」新政策，找女警林孝芸拍宣導照。圖／警方提供

屏東分局萬丹分駐所女警林孝芸外型亮眼，高顏值更是吸睛，除了警局找她拍攝警政署試辦新方案的宣傳照，也成為最佳代言人。有一位男網友在「爆廢公社公開版」貼文跪求「怎樣不犯法有可以被她逮捕」的方式。

原po貼出一張林孝芸身穿警察制服站在屏東分局萬丹分駐所外的照片，文中表示她是「屏東分局萬丹所女警，2015年特考及格，到萬丹所已四年，目前『未婚』」，並且感謝網友提供女警個人臉書。

據聯合報報導林孝芸在「特考班結訓後，4年前分發到屏東分局萬丹分駐所，因外型亮麗，執勤時，常吸引民眾目光，也曾在防搶演練中扮演搶匪，被形容是『美到讓主題失焦』」。

網友紛紛留言回應貼文說「今天起不要帶安全帽騎車了」、「突然想被臨檢看看」、「逮捕我」，有網友說「未婚是重點」、「跪求ig」、「機會來了」，更有網友覺得「人家是警務人員，不像一般民眾方便被這樣明星化，一堆人真的很不會想，特別是發這篇的人」、「這種沒意義的宣傳文，只會讓她本人最後不堪其擾把臉書關掉」，有網友回應說臉書「好像已經關了...(找不到)」。

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