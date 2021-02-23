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承諾加強茄萣濕地監測 興達電廠新建電路環差過初審

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
「興達電廠燃氣機組更新改建計畫環評案」今天通過環評初審。記者吳姿賢／攝影
「興達電廠燃氣機組更新改建計畫環評案」今天通過環評初審。記者吳姿賢／攝影

台電為降低斷電風險，擬在興達電廠興建一條長約6.8公里的輸電線路，提出「興達電廠燃氣機組更新改建計畫環境影響差異分析」，由於位置臨近茄萣濕地公園可能有環境疑慮，台電今天承諾加強監測並擬定停工機制，通過環評初審。

為提升供電穩定度並分散風險，避免單一輸電線路損壞無法即時修復恐導致斷電，台電擬在興達電廠新建一條長約6.8公里的161kV輸電線路，採地下電纜方式沿著既有道路施設，其中會穿越兩次有水路段，須採潛鑽或推管方式。

環評委員指出，此次規畫的電纜路線其中一段距離茄萣濕地僅250公尺，施工過程應加強水域生態棲地監測，並且研擬相關的停工機制。

當地區長也反應，由於永安是高雄養殖專區，工程將會產生大量土方，運送時的車輛會影響養殖工作，希望減速通行、減少震動。

台電表示，興達電廠也在進行燃氣機組施工，屆時輸電線路工程也會比照相同標準，避免影響養殖產業；另外輸電工程是以地下電纜工法、加強封閉管理，若有疑慮，未來也會加強溝通跟說明。

環評委員通過此次初審，但由於電纜路線鄰近茄萣濕地，要求加強水域生態棲地監測、研擬停工機制，也要參照國外道路興建工程空汙防治措施降低當地影響，並補充過海段管線施工方式。

台電 濕地公園 環評

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