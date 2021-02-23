金門推到宅沐浴服務 3年服務600多個案有老人感動落淚

金門縣政府推到宅沐浴服務，越做越好！金門縣社會處今天表示，「沐浴」對照顧有失能者的家庭來說，是項艱鉅的工作，為了服務失能民眾，金門縣府於106年11月24日開始啟動「到宅沐浴服務」，截至目前為止，大約有將近600多件，據工作人員表示，金門的老人家比較保守，所以使用率還是比台灣差很多，還需要再推廣。

縣府推出到宅沐浴服務，是以專用車輛，攜帶行動組合式浴槽，搭配專業護理師、照顧服務員、操作員3人一組的專業團隊服務，實現了失能者被遺忘的幸福─洗澡。有服務員透露，曾在服務的過程中，發現有長輩已經10多年沒好好洗個澡，在完成洗漱的那一剎那，老人家雖然無法開口說話，但還是堅持用手比出讚，緊接著留下感動的眼淚，讓他們也超感動。

縣府社會處長董燊指出，到宅沐浴是項社會福利服務，到宅沐浴車的推動，最先是由嘉義中華聖母社會福利慈善基金會引進日本沐浴車，2008年推出全台第一部到宅沐浴車，結合日本40年服務經驗，車內乘載日本最新最完整之沐浴車內裝配備。

董燊說，這部車的車體設計上，除參考日本目前服務車體，更加入台灣本地使用經驗，設計更輕巧，並納入諸多的新式改良，最新設計之小型化車體，使沐浴車更輕巧靈活，更符合台灣當地服務使用，目前台灣有27個單位32台沐浴車進行到宅沐浴服務。

董燊提到，金門從106年11月24日開始啟動服務，他說，這項服務啟動以來造福不少失能的民眾，從最初的1年不到100人，到去年服務人次已有252人次，3年多以來共服務600多件。

他也表示，對於長期臥床的長輩和身心障礙者來說，他們卻只能由照顧者幫忙擦澡，長久下來，不但有衛生感染疑慮，臥床者的氣味，就成為個人與家庭沈重的心理負擔與遺憾，有了這項服務後，不少家屬都說，老人家經過專業洗漱後，整個人都變精神、心情也開朗起來。