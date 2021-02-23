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疫情稍趨平穩！高市取消入醫院健保刷卡管制 放寬探病

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市長陳其邁主持防疫會議，宣布進入醫療院所取消健保卡刷卡管制，放寬探病限制。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁主持防疫會議，宣布進入醫療院所取消健保卡刷卡管制，放寬探病限制。圖／高雄市政府提供

高雄市長陳其邁今天主持防疫會議，宣布進入醫療院所取消健保卡刷卡管制，放寬探病1天1次1小時、最多2人為限，長照機關探視1天1次1小時，最多3人為限，單位得視情形調整。在教育機構方面，遵照中央「公眾集會因應指引」，執行學校集會活動防疫措施。疫苗施打部分，也要先做好規畫，待中央疫苗到達地方，能夠在最短時間完成施打。

陳其邁表示，目前國內及高雄市疫情趨於平穩，且高雄市居家檢疫人數回復一般水位，針對部分防疫措施進行調查，包括在集會活動方面，遵照中央「公眾集會因應指引」規範，主辦者應訂定防疫計畫，落實實聯制、全程戴口罩、勿飲食、健康監測、禁止居家隔離/居家檢疫/自主健康管理者參與等五項原則。

高雄市衛生局長黃志中說，因為部桃專案、春節年假緊張期、居家檢疫高峰期已過，管制恢復到秋冬專案規格，進醫療院所取消健保卡刷卡管制，但其他防疫措施還是不會鬆懈。

在醫療機構方面，進入醫療院所取消健保卡刷卡管制，開放探病1天1次1小時、最多2人為限，醫院得視情形調整；長照機關探視1天1次1小時，最多3人為限，機關得視情形調整。教育機構方面，遵照中央「公眾集會因應指引」執行學校集會活動防疫措施。

衛生局提醒民眾續配合秋冬防疫專案，進入「醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公機關」等不易保持社交距離的八大類場所，應配戴口罩。

陳其邁呼籲，返台民眾、入境旅客應入住防疫旅館，要求衛生局、觀光局除了提升防疫旅館量能，也請旅館業者確實落實環境消毒工作。尤其是境外生回台灣，不管是舊生或新生，都應入住防疫旅館。

高雄市長陳其邁主持防疫會議，宣布進入醫療院所取消健保卡刷卡管制，放寬探病限制。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁主持防疫會議，宣布進入醫療院所取消健保卡刷卡管制，放寬探病限制。圖／高雄市政府提供

衛生局 健保卡 高雄市

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