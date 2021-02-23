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佳冬拜新丁破重男傳統 潘孟安讚落實男女平權

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東佳冬六根庄「作福新丁祭」今天登場，縣長潘孟安（中）到場祈福，讚許傳統文化也與時俱進，落實男女平權。記者潘欣中／攝影
屏東佳冬六根庄「作福新丁祭」今天登場，縣長潘孟安（中）到場祈福，讚許傳統文化也與時俱進，落實男女平權。記者潘欣中／攝影

客家六堆地區從春節到元宵間、祈求保佑男丁平安長大的「作福拜新丁」流傳已久，其中以屏東縣佳冬六根庄（佳冬、六根2村）千山公候宮的祭拜場所「福廠」最特別，隨著男女平權意識高漲，今年打破144年重男輕女傳統，首度開放新生女嬰家長進場放置供品；佳冬「作福新丁祭」今天登場，縣長潘孟安到場祈福，讚稱傳統文化也與時俱進，落實男女平權。

為迎接客家六堆300年，屏東縣政府今年舉辦配合四季春祈、夏遊、秋收、冬福系列慶典，元宵將至，佳冬千山公侯宮迎丁活動今天熱鬧舉行；縣長潘孟安說，今年不僅擴大辦理百年福廠拜新丁的習俗，更突破傳統，除原有的男嬰新丁外更納入女嬰新枝，以彰顯男女平權的普世價值，期許透過活動舉辦，讓更多人了解客家優良的文化傳承，不僅與時俱進，更能發揚光大。

屏東縣茄冬文史協會理事長楊景謀說，客家六堆地區「作福拜新丁」，是早年醫藥不發達又是農業社會，家長向神明祈求男丁平安長大，佳冬六根庄三山國王廟的祭拜場所「福廠」最特別，是全台唯一使用大陸福州杉木榫接合，已有140多年歷史，請庄頭17尊伯公和註生娘娘等神明坐鎮施福，將向文化處申請登錄為文化資產；今年更一舉突破傳統，首度開放新生女嬰也能祭拜神明，落實男女平權。

潘孟安說，迎新丁活動在客家文化具有悠久歷史，家家戶戶重視，透過向神明祈求該年平安豐收、庇佑男丁健康長大，隨著男女平權意識高漲，今年迎新丁活動更創新將女嬰新枝納入，透過將傳統文化融入現代思想，讓客家文化能隨時代變化及傳承，還有掛平安燈、客家盤花藝術、擲筊得金鏟等，此外，佳冬有蕭家等古厝、富含底蘊的客家文化及客家美食，歡迎來佳冬作客。

廟方主委張明輝說，以往外界會以佳冬三山國王廟稱呼，今年客家六堆300年，盼藉作福儀式後的拜新丁及拜新枝的大突破，來加以強化正確名稱推廣，文宣及活動等都會以「千山公侯宮」為正式稱呼，名稱也象徵六根庄的三山國王在三山國王間的輩份。

屏東佳冬六根庄千山公候宮「作福拜新丁」，今年首度開放新生女嬰家長進場放置供品，「福廠」特別掛上「新枝頭」平安燈。記者潘欣中／攝影
屏東佳冬六根庄千山公候宮「作福拜新丁」，今年首度開放新生女嬰家長進場放置供品，「福廠」特別掛上「新枝頭」平安燈。記者潘欣中／攝影
屏東佳冬六根庄「作福新丁祭」今天登場，縣長潘孟安（中）到場祈福，讚許傳統文化也與時俱進，落實男女平權。記者潘欣中／攝影
屏東佳冬六根庄「作福新丁祭」今天登場，縣長潘孟安（中）到場祈福，讚許傳統文化也與時俱進，落實男女平權。記者潘欣中／攝影
屏東佳冬六根庄千山公候宮「作福拜新丁」的祭拜場所「福廠」，是全台唯一使用大陸福州杉木榫接合，已有140多年歷史。記者潘欣中／攝影
屏東佳冬六根庄千山公候宮「作福拜新丁」的祭拜場所「福廠」，是全台唯一使用大陸福州杉木榫接合，已有140多年歷史。記者潘欣中／攝影
屏東佳冬六根庄「作福新丁祭」今天登場，縣長潘孟安（右四）到場祈福，讚許傳統文化也與時俱進，落實男女平權。記者潘欣中／攝影
屏東佳冬六根庄「作福新丁祭」今天登場，縣長潘孟安（右四）到場祈福，讚許傳統文化也與時俱進，落實男女平權。記者潘欣中／攝影

屏東縣政府 潘孟安

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