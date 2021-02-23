環團關注國營事業空汙 高市視察中鋼煤礦室內化工程

冬季中南部空汙威脅加劇，環團關注空汙議題，將動員赴經濟部發聲，訴求國營事業中鋼、台電和中油改善空汙。高雄市副市長羅達生今天視察中鋼公司煤礦室內化建築工程，預計110年底完成16個倉室，112年底再完成18個倉室工程，完工後全部煤礦將採密閉堆置。

高雄市環保局空噪科表示，鋼鐵業占全市工廠粒狀物排放量達57%，環保局透過推動空汙減量協談，督促工廠執行改善工程，減少排放粒狀物。中鋼公司透過更新集塵設備及完成燒結礦封閉式建築，粒狀物減量幅度達97%，目前中鋼公司正在進行新建煤礦封閉式建築第一期工程，在市府要求下，將提前在110年8月底先完成8個倉室，其餘倉室將在12月31日完成。

中鋼表示，112年底34個倉室工程完成後，防制粒狀物逸散效率將由87.5%增加至98%，每年將可減少排放粒狀物31公噸。

空汙減排是高雄市長陳其邁施政四大宣示之一，市府要求中鋼公司當產業界的領頭羊，好要更好、快要更快，在技術可行下加速煤礦封閉式建築。環保局將依中鋼公司所提出的改善期程，密切監督。