快訊

海端站事故釀2死！工會「受不了台鐵」 首度協助申請國賠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人氣旺！屏東勝利星村整修後 春節業績成長3成

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東勝利星村在農曆年前全區修復完工，春節期間，吸引大批人潮，許多店家業績成長至少3成。圖／屏東縣政府提供
屏東勝利星村在農曆年前全區修復完工，春節期間，吸引大批人潮，許多店家業績成長至少3成。圖／屏東縣政府提供

屏東勝利星村在農曆年前全區修復完工，共有51家品牌進駐，並在過年到元宵節推出「浪漫有春」活動，在春節期間，走春人潮爆棚，帶動園區各品牌店家營業額開紅盤，讓原本擔心疫情影響生意的陰霾一掃而空。

屏東縣政府文化處指出，春節期間，修復完畢的勝利星村，成為返鄉與走春人潮，相聚的景點，尤其受疫情影響，無法出國的情況下，國內旅遊人潮的推波助瀾，讓許多店家業績成長至少3成，此外，除園區進駐各具特色且豐富的品牌，過年期間應景的文創選物、職人手作，也對業績帶來不少成長。

縣府文化處為了讓老屋注入新靈魂，以「勝利星村 浪漫有春」為名，邀請花藝設計師以屏東在地花材妝點重現風華的日式眷舍，同時結合彩繪藝術家的地景創作，讓街角巷弄間演繹出浪漫、時尚花藝秀，更成為遊客造訪、打卡的熱門景點。

文化處表示，在勝利星村各店家，有提供縣府發行的「勝利星村 星之所巷」導覽小冊供遊客瀏覽，此外，「勝利星村 浪漫有春」活動將於3月1日結束，民眾可把握228連假走訪、賞花，感受村裡獨特的人文地景。

屏東勝利星村在農曆年前全區修復完工，春節期間，吸引大批人潮，許多店家業績成長至少3成。圖／屏東縣政府提供
屏東勝利星村在農曆年前全區修復完工，春節期間，吸引大批人潮，許多店家業績成長至少3成。圖／屏東縣政府提供
屏東勝利星村在農曆年前全區修復完工，春節期間，吸引大批人潮，許多店家業績成長至少3成。圖／屏東縣政府提供
屏東勝利星村在農曆年前全區修復完工，春節期間，吸引大批人潮，許多店家業績成長至少3成。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府 品牌 修復

延伸閱讀

異味夜襲屏東！民怨四起 縣府環保局將加強稽查

屏東勝利星村「浪漫有春」吸人潮 店家營收開紅盤

離春節時間太近 228連假花蓮住房率僅4、5成

二二八連假 公路總局公告屏東疏運交通熱點

相關新聞

佳冬拜新丁破重男傳統 潘孟安讚落實男女平權

客家六堆地區從春節到元宵間、祈求保佑男丁平安長大的「作福拜新丁」流傳已久，其中以屏東縣佳冬六根庄（佳冬、六根2村）千山公...

環團關注國營事業空汙 高市視察中鋼煤礦室內化工程

冬季中南部空汙威脅加劇，環團關注空汙議題，將動員赴經濟部發聲，訴求國營事業中鋼、台電和中油改善空汙。高雄市副市長羅達生今...

人氣旺！屏東勝利星村整修後 春節業績成長3成

屏東勝利星村在農曆年前全區修復完工，共有51家品牌進駐，並在過年到元宵節推出「浪漫有春」活動，在春節期間，走春人潮爆棚，...

異味夜襲屏東！民怨四起 縣府環保局將加強稽查

春節連假期間，屏東縣政府環保局每天出動「夜鷹早鳥」稽查，日前為體恤稽查員辛苦，前幾晚縮減規模短暫休息。豈料，異味卻在這兩...

高雄帝冠老車站 8月遷移回娘家

高雄鐵路地下化後，中博橋近期即將拆除，原高雄老車站、現為高雄願景館的帝冠式建築，將於今年8月啟動遷移回中軸線，預計明年1...

中博橋引道拆除 將投入約2200警力疏導

中博高架橋引道27日凌晨封閉拆除，高市府今說明相關配套措施等，副市長林欽榮說，施工9天期間周邊禁止挖路，另警方也會再拆除...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。