人氣旺！屏東勝利星村整修後 春節業績成長3成

屏東勝利星村在農曆年前全區修復完工，共有51家品牌進駐，並在過年到元宵節推出「浪漫有春」活動，在春節期間，走春人潮爆棚，帶動園區各品牌店家營業額開紅盤，讓原本擔心疫情影響生意的陰霾一掃而空。

屏東縣政府文化處指出，春節期間，修復完畢的勝利星村，成為返鄉與走春人潮，相聚的景點，尤其受疫情影響，無法出國的情況下，國內旅遊人潮的推波助瀾，讓許多店家業績成長至少3成，此外，除園區進駐各具特色且豐富的品牌，過年期間應景的文創選物、職人手作，也對業績帶來不少成長。

縣府文化處為了讓老屋注入新靈魂，以「勝利星村 浪漫有春」為名，邀請花藝設計師以屏東在地花材妝點重現風華的日式眷舍，同時結合彩繪藝術家的地景創作，讓街角巷弄間演繹出浪漫、時尚花藝秀，更成為遊客造訪、打卡的熱門景點。

文化處表示，在勝利星村各店家，有提供縣府發行的「勝利星村 星之所巷」導覽小冊供遊客瀏覽，此外，「勝利星村 浪漫有春」活動將於3月1日結束，民眾可把握228連假走訪、賞花，感受村裡獨特的人文地景。