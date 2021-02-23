異味夜襲屏東！民怨四起 縣府環保局將加強稽查

春節連假期間，屏東縣政府環保局每天出動「夜鷹早鳥」稽查，日前為體恤稽查員辛苦，前幾晚縮減規模短暫休息。豈料，異味卻在這兩天晚上夜襲屏東，令不少居民忍無可忍，上網宣洩怨氣。對此，屏東縣環保局長顏幸苑表示，近期將會擴大稽查，也會調整稽查任務，讓異味製造者難以規避。

這兩天屏東市夜晚空氣中，夾雜難聞異味，不少居民找不到來源，也分辨不出氣味，忍無可忍的居民，憤而上網宣洩怨氣。有部分民眾認為異味是源自畜牧糞便臭味，也有人認為是燒廢棄物產生的味道。

對此，縣府環保局表示，初步推測異味來源，可能是源自畜牧場糞便及汙染，或是資源回收場、工廠燃燒廢棄物所致。為了阻斷異味，顏幸苑近期將親自率隊擴大稽查，並追查異味來源。

參加「夜鷹早鳥」行動長達兩年的吳姓稽查員表示，春節連假期間，每天都派出25至30人執行「夜鷹早鳥」稽查行動，前三天晚上規模縮減讓隊員短暫休息，豈料，異味卻在這幾天密集出現，顯然管制的力道不容許鬆懈片刻。

吳姓稽查員還說，這樣的異味不只居民無法忍受，連稽查員喘氣的空間也很少，剛推動「夜鷹早鳥」行動時，異味有明顯減少，只不久又出現，讓人懷疑有部分異味製造者，有刻意規避意圖。