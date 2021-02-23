屏東勝利星村「浪漫有春」吸人潮 店家營收開紅盤

中央社 / 屏東縣23日電

屏東勝利星村創意生活園區從過年到元宵節推出「浪漫有春」活動，春節至今人潮爆棚，帶動園區各品牌店家營業額開紅盤，讓原本擔心疫情影響人潮的店家因生意興隆樂開懷。

勝利星村在農曆年前全區修復完工，共有51家品牌進駐，讓日式建築的軍官眷舍老屋注入新靈魂，屏東縣政府文化處以「勝利星村 浪漫有春」為主題，邀請花藝設計師以屏東在地花材妝點重現日式眷舍風華。

今年因為武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情無法出國，過年期間不少遊客選擇南下走春，店家表示，今年人潮比以往多出1倍以上，營業額成長至少2至3成。

文化處表示，「勝利星村 浪漫有春」活動至3月1日止，民眾可把握二二八連續假期前往走訪、賞花，感受園區裡獨特的人文地景，各店家有提供縣府發行的「勝利星村 星之所巷」導覽小冊。

勝利星村創意生活園區的建築群為1927年至1936年日治時期憲兵及飛行軍官宿舍群，當時興建約150棟，戰後飛行場被國民政府空軍接收，轉為空軍眷村、陸軍將領眷舍，曾住過50名以上高階校級及將級軍官，其中以孫立人最知名，作家張曉風初、高中時也曾住在這裡。

屏東縣政府2007年將崇仁新村成功區、勝利新村共69棟列為歷史建築，2017年文化部「再造歷史現場」等計畫補助，投入超過新台幣7億元經費修復，縣府取名「勝利星村創意生活園區」，為全台最大的日式軍官聚落，目前有部分建築仍在修復中。

除此外，崇仁新村空翔區及得勝新村，縣府打造為「屏東市日遺宿舍遺構園區」，將陸續在今年底前完工。

屏東縣政府 日式建築

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