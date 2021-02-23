高雄帝冠老車站 8月遷移回娘家

高雄鐵路地下化後，中博橋近期即將拆除，原高雄老車站、現為高雄願景館的帝冠式建築，將於今年8月啟動遷移回中軸線，預計明年1月完成定位，遷移方法也將與當年移開時不同，另也會舉辦活動讓市民參與、見證願景館的回娘家。

高雄願景館2002年則因鐵路地下化而遷移過一次，如今將再移回未來新站區的中軸線，成為新站區的門面，也象徵新舊融合。

副市長林欽榮今說，這次高雄願景館的遷移方法會跟當年不太相同，當年是由西北到東南，合計2周遷移了將近82.6公尺，這次則會先往北推4.8公尺，然後再往西推57.86公尺，回到正中軸線。

市長陳其邁表示，鐵路地下化後，重點將在未來高雄火車站如何與周遭的綠地結合，提供更多空間及保存傳統的歷史。舊火車站、高雄願景館也將回歸到原來位置，並華麗轉身成為未來高雄車站的客廳門面，具迎賓功能及綠化空間，帶動周邊生活品質及商業功能的提升，成為高雄新的發展起點。

陳其邁說，舊火車站要搬移回家，市民的參與很重要，會請文化局跟工務局等規畫活動，讓市民共同參與，見證城市變化。