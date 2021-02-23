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中博橋引道拆除 將投入約2200警力疏導

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高市府今開記者會說明中博橋引道拆除等配套措施說明。記者蔡孟妤／攝影
高市府今開記者會說明中博橋引道拆除等配套措施說明。記者蔡孟妤／攝影

中博高架橋引道27日凌晨封閉拆除，高市府今說明相關配套措施等，副市長林欽榮說，施工9天期間周邊禁止挖路，另警方也會再拆除後的3月8日到4月8日全線站崗，提高見警率，並引導民眾適應走新的站西路。

中博橋引道即將拆除，高市府今上午開記者會說明相關配套措施，林欽榮說，中博橋引道拆除施工9天，周邊全部禁止挖路，並要求警方除拆除期間要站崗，拆除後的3月8日至4月8日全線站崗，提高見警率，也協助引導市民改變過去走中博橋的習慣，適應該走新的站西路，預計共投入約2200人次的警力，來疏導交通。

交通局表示，拆除工程的第一、二天，因必須24小時加速動工，周邊12里第一排跟第二排直接受到拆橋影響約有440戶，有提供一晚2千元住宿補助，目前有意願登記住宿約144戶，截至目前有58戶登記。

中博高架橋尖峰時刻1小時有3千輛車子通過，車流量大，為了讓市民提早改道，市府已在各路口設置紅布條、改道牌面等指引標示。另高雄車站原來公車轉運站也先移到七賢跟林森口附近，提供每6分鐘一班的接駁公車疏運。

交通局長張淑娟說，也鼓勵民眾如需要到車站轉乘接送，要親友去火車站的話，可能改到車站的前一站或後一站，比如到三塊厝站等站接送，會更方便。

公車 高架橋 林欽榮

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