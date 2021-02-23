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屏東恆春「出火」人氣景點將升級 告別「三不管」

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府規畫將恆春「出火」依發展觀光條例劃為風景區，規畫在出火區周圍架設和地面區隔的賞景木棧步道，終結進入火源區燒烤爆米花的旅遊亂象。記者潘欣中／攝影
屏東縣政府規畫將恆春「出火」依發展觀光條例劃為風景區，規畫在出火區周圍架設和地面區隔的賞景木棧步道，終結進入火源區燒烤爆米花的旅遊亂象。記者潘欣中／攝影

屏東縣恆春鎮「出火」風景區，因地底冒出天然氣形成火焰而聞名，是恆春半鳥人氣景點，墾管處4年前劃出國家公園範圍後成為「三不管」景點；縣府昨天南下說明已完成規畫並加快和國防部辦理土地移撥腳步，將依發展觀光條例劃為優質「觀光地區」，違反禁止事項者可依發展觀光條例罰開罰，終結燒烤爆米花、夜間放煙火等長期為人詬病的旅遊亂象。

「出火」風景區緊鄰海軍三軍聯訓基地訓場，過去是國防部出借墾管處的特別景觀區，墾管處4年前以非屬「珍貴稀有」景觀劃出國家公園，歸還國防部，軍方考量緊鄰實彈射擊訓練場，委由縣府管理，土地遲未移撥縣府，鎮公所不願代管，遊客烤爆米花、放煙火等旅遊亂象不時被PO登上網，批政府無作為；在立委周春米協調下，國防部去年底同意撥用。

縣府交通旅遊處長黃國維說，「出火」特別景觀區包含停車場面積3.3公頃　土地撥用程序正在進行中，整體構想已建構完成，共分出火地質廣場區、生態密林區、休憩生活體驗區 和道之譯服務區4大區塊，停車場有公廁和伴手禮商店區；出火地質廣場是園區核心區域，將在出火區周圍架設和地面區隔的賞景木棧步道，規畫舞水區，水火共生的主題景觀，遊客不得離開步道。

他說，目前縣府因非土地所有權人，管理缺乏法源依據，停車場有攤商看準商機販賣烤爆米花和煙火，方便遊客帶入火源區烤玉米，入夜後放煙火，目前還是請警消單位以社會秩序維護法或消防安全法規處理；未來依發展觀光條例劃設為「觀光地區」並制訂管理辦法實施後，明定遊客禁止進入火源區、放煙火等事項，違者可依發展觀光條例開罰5000元至10萬元。

屏東縣恆春鎮「出火」風景區，因地底冒出天然氣形成火焰而聞名，是人氣景點之一，墾管處4年前劃出國家公園範圍後成為「三不管」景點。記者潘欣中／翻攝
屏東縣恆春鎮「出火」風景區，因地底冒出天然氣形成火焰而聞名，是人氣景點之一，墾管處4年前劃出國家公園範圍後成為「三不管」景點。記者潘欣中／翻攝

國防部 墾管處 停車場

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